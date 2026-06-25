恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數192002張減逾五萬一張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為192002張，較前減51511張；若計入其他月份的未平倉合約，總數276912張，減8239張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/06(三)
|192002
|-51511
|276912
|-8239
|23/06(二)
|243513
|7205
|285151
|31318
|22/06(一)
|236308
|10948
|253833
|13146
|18/06(四)
|225360
|-17836
|240687
|-16964
|17/06(三)
|243196
|-7034
|257651
|-5943
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/06(三)
|111377
|-25556
|159806
|-6217
|23/06(二)
|136933
|-6836
|166023
|7301
|22/06(一)
|143769
|1042
|158722
|2965
|18/06(四)
|142727
|-5634
|155757
|-4454
|17/06(三)
|148361
|-4110
|160211
|-2747
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社25日專訊》
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