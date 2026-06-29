恒指期貨現貨月份未平倉合約總數44533張，減43330張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(26日)共為44533張，較前減43330張；若計入其他月份的未平倉合約，總數188907張，減8470張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/06(五)
|44533
|-43330
|188907
|-8470
|25/06(四)
|87863
|-38773
|197377
|6016
|24/06(三)
|126636
|-26356
|191361
|6049
|23/06(二)
|152992
|5765
|185312
|12853
|22/06(一)
|147227
|12546
|172459
|17383
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/06(五)
|13101
|-18378
|61249
|-5164
|25/06(四)
|31479
|-9410
|66413
|-1654
|24/06(三)
|40889
|-11062
|68067
|-1373
|23/06(二)
|51951
|1502
|69440
|3570
|22/06(一)
|50449
|-1628
|65870
|900
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》
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