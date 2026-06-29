恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數93300張減76628張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(26日)共為93300張，較前減76628張；若計入其他月份的未平倉合約，總數372939張，減11782張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/06(五)
|93300
|-76628
|372939
|-11782
|25/06(四)
|169928
|-49401
|384721
|33309
|24/06(三)
|219329
|-37614
|351412
|15260
|23/06(二)
|256943
|1694
|336152
|13639
|22/06(一)
|255249
|18516
|322513
|25504
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/06(五)
|36335
|-36568
|156712
|-2087
|25/06(四)
|72903
|-13984
|158799
|8708
|24/06(三)
|86887
|-15419
|150091
|304
|23/06(二)
|102306
|-1278
|149787
|-3543
|22/06(一)
|103584
|-2880
|153330
|-837
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》
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