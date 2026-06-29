恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數78408張減76659張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(26日)共為78408張，較前減76659張；若計入其他月份的未平倉合約，總數315869張，減19670張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/06(五)
|78408
|-76659
|315869
|-19670
|25/06(四)
|155067
|-36935
|335539
|58627
|24/06(三)
|192002
|-51511
|276912
|-8239
|23/06(二)
|243513
|7205
|285151
|31318
|22/06(一)
|236308
|10948
|253833
|13146
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/06(五)
|33534
|-29003
|195767
|20450
|25/06(四)
|62537
|-48840
|175317
|15511
|24/06(三)
|111377
|-25556
|159806
|-6217
|23/06(二)
|136933
|-6836
|166023
|7301
|22/06(一)
|143769
|1042
|158722
|2965
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》
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