即月期指最後交易價22847跌120點，成交103831張

即月期指最後交易價22847，跌120點，低水34點，成交103831張。即月國指期貨最後交易價7533，跌46點，低水25點，成交134605張。另外，即月科指期貨最後交易價4468，升69點，低水4點，成交202323張。
《經濟通通訊社30日專訊》
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30/06/2026 16:46
即月期指最後交易價22847，跌120點，低水34點，成交103831張。即月國指期貨最後交易價7533，跌46點，低水25點，成交134605張。另外，即月科指期貨最後交易價4468，升69點，低水4點，成交202323張。
《經濟通通訊社30日專訊》
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30/06/2026 17:38 《外圍焦點》德國公布CPI，美國公布芝加哥PMI
30/06/2026 15:05 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7506.75升6.5點
30/06/2026 09:15 期指低開1點報22966，國指期貨升4點報7583
30/06/2026 09:04 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7489.75跌10.5點
30/06/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數239531張減1665張
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