恒指期貨現貨月份未平倉合約總數126124張，減14769張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(3日)共為126124張，較前減14769張；若計入其他月份的未平倉合約，總數137641張，減14812張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|03/07(五)
|126124
|-14769
|137641
|-14812
|02/07(四)
|140893
|21571
|152453
|21936
|30/06(二)
|119322
|-14538
|130517
|-14295
|29/06(一)
|133860
|400
|144812
|438
|26/06(五)
|44533
|-43330
|188907
|-8470
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|03/07(五)
|45404
|194
|52208
|281
|02/07(四)
|45210
|5459
|51927
|5556
|30/06(二)
|39751
|-1718
|46371
|-1403
|29/06(一)
|41469
|-459
|47774
|-374
|26/06(五)
|13101
|-18378
|61249
|-5164
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》
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