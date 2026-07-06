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期貨新聞

06/07/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數126124張，減14769張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(3日)共為126124張，較前減14769張；若計入其他月份的未平倉合約，總數137641張，減14812張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
03/07(五)126124-14769137641-14812
02/07(四)1408932157115245321936
30/06(二)119322-14538130517-14295
29/06(一)133860400144812438
26/06(五)44533-43330188907-8470

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
03/07(五)4540419452208281
02/07(四)452105459519275556
30/06(二)39751-171846371-1403
29/06(一)41469-45947774-374
26/06(五)13101-1837861249-5164

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》

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