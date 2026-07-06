恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數221753張，減逾萬張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(3日)共為221753張，較前減10153張；若計入其他月份的未平倉合約，總數244946張，減10105張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|03/07(五)
|221753
|-10153
|244946
|-10105
|02/07(四)
|231906
|9998
|255051
|10450
|30/06(二)
|221908
|-8142
|244601
|-8126
|29/06(一)
|230050
|15486
|252727
|15266
|26/06(五)
|78408
|-76659
|315869
|-19670
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|03/07(五)
|157269
|1332
|172122
|1336
|02/07(四)
|155937
|-3833
|170786
|-3471
|30/06(二)
|159770
|5817
|174257
|5791
|29/06(一)
|153953
|6286
|168466
|6233
|26/06(五)
|33534
|-29003
|195767
|20450
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇？】黃錦輝涉嫌酒後駕駛辭任立法會議員，你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠？ ► 立即投票