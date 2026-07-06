06/07/2026 19:32
《日入而息》四新股截飛傳鼎泰高科超購354倍，新世界北都獲批建住宅近七千伙
|四新股今截飛，消息指立訊精密公開發售超購3.8倍，擬上限定價，鼎泰高科超購354倍
|新世界(00017)北都獲批建住宅近7000伙，最快2027財年陸續推出
|領展(00823)委任連成德為新任行政總裁，明年3月生效；領展歐敦勤指在連成德上任行政總裁前，將繼續推行現行策略，續出售非核心資產
|政府擬修訂《證券市場上市規則》，提供上市公司暫停交易替代方案
|政府擬放寬企業內部資產轉讓印花稅寬免準則，財庫局料更多公司受惠有助招商引資
|積金局擬向拖延清繳僱員強制金供款僱主徵收第二級附加費；據報擬修訂黃金ETF投資規則，允許強積金投資更多黃金ETF
|仲量聯行料全年中小型住宅樓價升最多一成，下半年升幅放緩惟未見回調壓力
|港鐵(00066)招收屯門第16區站第二期物業發展項目意向書，本月13日截止
|證監會暫時吊銷元大證券香港前持牌代表王添喜牌照，為期九個月
|獲美國法官暫緩游說禁令，阿里巴巴(09988)對裁決表示歡迎，擁有合適渠道表達觀點；千問、豆包7月15日停止AI Agent功能，同日內地AI服務新規實施
|騰訊(00700)Hy3大模型發布，在推理、智能體等任務上顯著進步
|中國海軍成功試射潛射戰略導彈，準確落入預定海域；外交部表示試射戰略導彈不針對任何國家和目標，不要過度解讀
|國產冷氣機等大受歐洲歡迎，中國外交部表示中歐貿易是雙向選擇、共同受益
|百萬人炒特朗普迷因幣損手，合共虧損38億美元
|SK海力士周五赴美上市成焦點，目前估值仍相對偏低
《即日市況》
|恒指7月實現三連漲收升266點報23616，北水買入超200億，AI捱沽科網生科抬頭
《深滬股市》
|滬綜指收跌0.06%，農牧股逆市大漲
《美元匯價》
|歐元最新報1.1412/14，日圓最新報162.31/36
《公司資訊》
|同仁堂醫養(02667)暗盤報5.01元，低招股價近9%
|完美醫療(01830)主席歐陽江約斥1.1億元增持公司股份
|華領醫藥(02552)與本港生物科技企業GVC合作，投入約20億人幣研發糖尿病藥物華領片
|DYNAM JAPAN(06889)擬向Aerfin出售一架飛機
|中銀香港(02388)擔任「可攜現金援助跨境匯款服務」承辦銀行
|新世界(00017)北都獲批建住宅近7000伙，最快2027財年陸續推出
|港鐵(00066)招收屯門第16區站第二期物業發展項目意向書，本月13日截止
|恒地(00012)旗下紅磡首岸累售659伙，套現56億元
|騰訊(00700)Hy3大模型發布，在推理、智能體等任務上顯著進步
|獲美國法官暫緩游說禁令，阿里巴巴(09988)對裁決表示歡迎，擁有合適渠道表達觀點；千問、豆包7月15日停止AI Agent功能，同日內地AI服務新規實施
|領展(00823)委任連成德為新任行政總裁，明年3月生效
|寧德時代(03750)夥CarbonScape推動可持續生物基石墨材料商業化規模擴展
|匯霸尊尚理財與全美人壽百慕達簽署分銷協議，拓香港高淨值人壽保險市場
|零跑汽車(09863)登陸墨西哥正式進入北美市場，首款車型零跑B10
|格力董明珠訪吉利(00175)全球全域安全中心，雙方簽戰略合作框架協議
|渣打(02888)上調一周港元定存年息至6厘，花旗3個月加至3.4厘
|美的(00300)3萬台移動空調經中歐班列及卡車運往法國
|聯交所對銀建國際(00171)一名前董事的紀律行動
|保利置業集團(00119)6月實現合同銷售金額按年跌25%
|合景泰富(01813)6月預售額按年減少61.1%
|集海黃金(02489)收購西非金礦20.96%股權，總代價約351.6萬英鎊
|敏華控股(01999)退出北京井木軒，將專注家具主業
|優必選(09880)回應「99萬元超仿生機器人續航僅2-4小時」指行業普遍情況
|中康科技(02361)公眾持股量降至15.46%，低於上市規定最低25%要求
|大中華金融(00431)最後上市日期將為本月8日，上市地位將自本月9日上午9時正起取消
|港交所(00388)歡迎金管局新任助理總裁（貨幣管理）吳英琦加入成為風險管理委員會成員
《中國要聞》
|受「美莎克」影響廣西多地暴雨洪水浸上2樓，國家四級救災應急響應啟動；廣西水災情況嚴峻，水庫漫頂現50米缺口，當地全力洩洪
|中國海軍成功試射潛射戰略導彈，準確落入預定海域；外交部表示試射戰略導彈不針對任何國家和目標，不要過度解讀
|天問二號探測器抵達目標小行星，開始科學探測
|長征八號甲「一箭20星」順利發射千帆星座新一批20顆組網衛星
|北京數字經濟發展報告藍皮書發布，去年指數評價全球領跑
|內地行業組織倡議為情感陪伴人形機器人制定安全規範
|人行70億逆回購利率持平，收水1505億，另開展1萬億買斷式逆回購
|華為Mate90系列據報有望搭載「韜定律」新麒麟芯片
|上汽MG 07預售7月29日開啟，定位「年輕人的智能純血轎跑」
|拓竹1.4億元摘深圳光明區工業用地，擬建全球規模最大3D打印製造中心
|自變量機器人與深圳文旅達成合作，打造「科技+文旅」融合標桿
|內地整治AI應用亂象行動首階段處置逾1.4萬款違規AI產品
《寶島快訊》
|台股收跌0.48%，報46556.39點
《大國博弈》
|王毅會見芬蘭外長，呼籲芬蘭推動中歐關係健康穩定發展
|國產冷氣機等大受歐洲歡迎，中國外交部表示中歐貿易是雙向選擇、共同受益
《國際要聞》
|伊朗為最高領袖哈梅內伊舉喪，周四安葬於家鄉馬什哈德
|北約峰會前夕普京與特朗普通話，討論烏克蘭及伊朗問題
|法國一博物館約20件珠寶被竊，損失或達數百萬歐元
|特朗普發表獨立日演講，稱國家才剛剛起步，最好的在後頭；中國外交部表示習近平已致電特朗普，就美國獨立250周年表達祝賀
《外圍經濟》
|日本20年國債孳息率突破30年高位，高盛看空日圓至165低位
|羅素2000指數上半年狂飆22%，小型股跑出1991年來最佳表現
|韓國開始美元兌韓元24小時交易機制，提升韓元可兌換性
|SK海力士周五赴美上市成焦點，目前估值仍相對偏低
|美光啟動日本廣島工廠擴建，提高記憶晶片產能
|保時捷據悉考慮在德國再裁員4000人
|三星電子初步業績周二出爐，或為全球晶片股走勢定下基調
|美團萬億參數大模型LongCat-2.0開源，摩爾線程極速完成適配
|百萬人炒特朗普迷因幣損手，合共虧損38億美元
|DWS指AI變革潛力將持續造就眾多股市贏家，聚焦於已明顯受惠AI熱潮板塊，如半導體及公用事業
《其他消息》
|海軍南寧艦編隊完成訪港行程離港，陳國基致謝稱為年輕人播下愛國種子
|余偉文預告數周內推人幣國際化新措施，資金安排額度倍增至2000億
|政府擬修訂《證券市場上市規則》，提供上市公司暫停交易替代方案
|政府擬放寬企業內部資產轉讓印花稅寬免準則，財庫局料更多公司受惠有助招商引資
|孫東稱河套香港園區首批土地招標反應積極，一至兩個月內將推出第二批地
|蔡若蓮稱北都大學城3幅地2個月內招標，核心校園區面積將擴至300公頃
|消息指證監會將促券商淘汰短訊OTP登入帳戶，改行App內認證
|大華銀行報告指不確定環境下香港企業更重視韌性與區域增長動能
|滙豐調查指63%機構投資者選擇透過離岸人民幣市場進行人民幣活動
|Next傳洽購Harvey Nichols，收購計劃仍處於早期階段
|「Ken Sir」呂宇健旗下鉅京控股夥鍾培生拓卡牌遊戲及運動卡業務，尖沙咀2.1萬呎旗艦店已開幕
|雙非嬰腦癱案，涉事醫生薛守智被裁定專業失當，除牌9個月
|積金局擬向拖延清繳僱員強制金供款僱主徵收第二級附加費；據報擬修訂黃金ETF投資規則，允許強積金投資更多黃金ETF
|中原十大屋苑周末錄4宗成交，按周回落55.6%
|利嘉閣指把握AI機遇積極進軍內地市場，不排除於大灣區開實體店，料全年樓價升逾15%
|仲量聯行料全年中小型住宅樓價升最多一成，下半年企穩未見回調壓力
|應科院與城巴於啟德開展車聯網試驗項目，提升駕駛安全及通行效率
|土地註冊處表示上半年樓宇買賣合約總值4103億元，按年升48
|證監會暫時吊銷元大證券香港前持牌代表王添喜牌照，為期九個月
|財庫局建議容許證監會撤回其在特定情況下發出有關反對證券上市的通知
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