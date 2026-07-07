恒指期貨現貨月份未平倉合約總數141990張，增15866張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為141990張，較前增15866張；若計入其他月份的未平倉合約，總數153883張，增16242張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/07(一)
|141990
|15866
|153883
|16242
|03/07(五)
|126124
|-14769
|137641
|-14812
|02/07(四)
|140893
|21571
|152453
|21936
|30/06(二)
|119322
|-14538
|130517
|-14295
|29/06(一)
|133860
|400
|144812
|438
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/07(一)
|50682
|5278
|57831
|5623
|03/07(五)
|45404
|194
|52208
|281
|02/07(四)
|45210
|5459
|51927
|5556
|30/06(二)
|39751
|-1718
|46371
|-1403
|29/06(一)
|41469
|-459
|47774
|-374
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社7日專訊》
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