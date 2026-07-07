即月期指最後交易價23474跌71點，成交94291張

即月期指最後交易價23474，跌71點，低水23點，成交94291張。即月國指期貨最後交易價7759，跌30點，低水11點，成交108005張。另外，即月科指期貨最後交易價4512，跌25點，高水5點，成交189211張。
《經濟通通訊社7日專訊》
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07/07/2026 16:46
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