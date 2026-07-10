《日入而息》政府本季推一幅何文田住宅地涉250伙，段永平再斥近16億增持泡泡瑪特

|政府今季推一幅何文田住宅地涉約250伙，上半年度供應接近全年1.26萬伙目標；甯漢豪稱全年私人房屋土地供應目標很大機會達標甚至超標
|段永平再斥近16億元增持泡泡瑪特(09992)，持股量升至7.65%，持股市值升至逾153億元
|滙控(00005)傳為恒生銀行風險貸款尋找買家，料磋商充滿挑戰，私人債務基金要求大幅折價
|九倉置業(01997)據報擬出售新加坡兩購物中心，作價或至少77億元
|Shein據報推進香港IPO籌備工作，或最快未來數月啟動，近期與監管機構討論釋出積極信號
|騰訊(00700)據報正洽談成為Manus最大股東
|MiniMax(00100)創始人閆俊傑稱不再領薪酬，個人拿5%股份作激勵員工及開源發展；彭博指MiniMax股份配售及可轉債發行獲數倍超額認購
|中原CCL按周跌0.77%，連升5周後回落，跌幅今年內最大
|監管據報摸底基金銷售公司新規落地情況，重點核查有否違規承諾保本保收益等
|OpenAI與Anthropic員工IPO後暴富，財力夠買三藩市近三成房產；OpenAI產品與業務負責人西莫因病離職，改任公司顧問
|中國據報考慮對DeepSeek等收緊AI技術管控
|李強會見納米比亞總統稱擴大雙邊貿易規模，拓展基建合作；所羅門外長今起訪華六天，中國外交部表示冀增進政治互信、深化互利合作
|恒指全日升144點，全周升825點連升兩周，長和升逾7%，寧德時代挫8%
|滬綜指收跌1%再失4000點，本周挫1.17%
|歐元最新報1.1428/29，日圓最新報161.81/84
|藍河控股(00498)全年虧轉盈5130.9萬元，不派息
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|濱化股份(06745)H股首掛開低逾21%每手蝕740元，超購226倍近上限定價；H股破發收低近兩成每手蝕650元，全日皆低於招股價
|晶合集成(02249)首掛較招股價高開逾11%，上限定價每手賺370元；H股收掛平收，今早高開逾一成後轉勢盤中曾破發
|宜明昂科(01541)自體免疫疾病新藥完成首例患者給藥
|維立志博(09887)維利信上市申請獲內地藥監優先審批
|麗新發展(00488)擔保票據交換要約議案獲通過，涉4.8億美元今年到期票據
|石四藥(02005)95個品種產品納入國家基本藥物目錄
|騰訊(00700)據報正洽談成為Manus最大股東
|OCBC華僑銀行香港向置富產業信託(00778)提供15億元可持續發展表現掛勾雙邊貸款
|Z FIN(01168)今日開市前停牌，待公布內幕消息
|萬順集團控股(01746)今日開市前停牌，待公布內幕消息
|迅銷(06288)股價創4個月最大跌幅，日圓貶值逼使秋冬裝加價4%
|MiniMax(00100)創始人閆俊傑稱不再領薪酬，個人拿5%股份作激勵員工及開源發展；彭博指MiniMax股份配售及可轉債發行獲數倍超額認購
|國泰(00293)航機短暫失聯，民航處：航班當日全程依循批准航道飛行，已要求國泰全面檢視事件
|摩通白思佳及花旗Alexander Schrantz傳加入港交所(00388)上市委員會
|滙控(00005)傳為恒生銀行風險貸款尋找買家，料磋商充滿挑戰，私人債務基金要求大幅折價
|上商針對高端客推保管箱優惠，「慧通理財」客戶可享總行保管箱「租一年送一年」
|方德證券上環旗艦店正式開幕，戰略性推進線上線下融合財富管理生態
|中廣核電力(01816)上半年集團運營管理的核電機組總發電量按年跌2.12%
|蒙古能源(00276)於新疆洗煤廠建造生產指揮中心
|嘉創地產(02421)斥2380萬元人民幣收購內地物管公司全部權益
|中國生物製藥(01177)TQB3454片「IDH1抑制劑」新藥上市申請獲得受理
|杜甫酒業集團(00986)李景福獲委任為公司屬下子公司首席執行官
|旭輝控股(00884)6月銷售額按年下跌18.2%
|中國人壽(02628)成立合夥企業將重點投資於半導體行業公司
|富力地產(02777)6月總銷售收入按年升30.9%
|陳唱國際(00693)料上半年未實現虧損金額為5.12億元
|海通恆信(01905)中期溢利按年跌24.1%，收入跌16%
|雙登股份(06960)若干股東自願延長禁售期
|安徽海螺材料科技(02560)丁鋒已辭任董事長及非執行董事
|復宏漢霖(02696)HLX37聯合化療或注射用HLX43用於晚期/轉移性實體瘤治療的1期臨床試驗申請獲藥監局批准
|滙豐控股(00005)授出有條件獎勵
|中糧家佳康(01610)6月生豬出欄量52.5萬頭
|禹洲集團(01628)6月合約銷售金額按年升6.1%
|世茂集團(00813)6月合約銷售額按年跌45.8%
|國務院原則同意中醫藥振興發展十五五規劃，加快推進中醫藥現代化
|藥監局副局長雷平調研江蘇醫療器械企業稱集中資源支持臨床創新成果轉化
|商務部、海關總署即日起對氦氣實施臨時禁止出口管理
|「巴威」減弱為颱風級雨量仍強勁，北京已轉移5.7萬人
|能源局大力推動火電節能降碳，加快突破超臨界二氧化碳發電等技術
|長征十號乙首飛，一子級火箭成功實現全球首次海上網系回收
|移民管理局指上半年偵辦妨害國邊境管理案逾1萬宗，拘超2萬人
|老撾正式成為上海合作組織對話夥伴
|廣東謀劃粵港澳大灣區通導遙一體化低軌星座建設；大灣區國產智算超萬卡集群韶關上線啟用，服務區內AI產業
|文旅部等部門整治強迫購物，上半年立案同比增長86.9%
|上半年廣州二手房成交量同比下降6.7%，新房網簽均價漲逾3%
|外匯交易中心繼續暫免部分直接交易貨幣對交易手續費
|人行200億逆回購利率持平，全周收水6165億
|APEC數字和人工智能部長會議7月16-24日成都舉行，Meta、谷歌等參與配套活動
|拼多多買入上海陸家嘴星展銀行大廈全棟，傳花費約33億元
|中國據報考慮對DeepSeek等收緊AI技術管控
|物理AI企業深度智控完成數億元B輪融資，晶科能源戰略入股
|燧原科技科創板IPO註冊獲批，擬募資60億元
|中國副外長苗得雨同沙特副外交大臣通電話，冀相關方珍惜和談成果
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|中國外交部回應「中國擠壓」概念不符合事實
|商務部凌激與歐委會官員視頻會談，就中歐經貿關係交換意見
|伊朗戰火133日，戰機護送哈梅內伊靈柩回故鄉，海峽航運幾近停滯
|烏克蘭無人機襲擊俄羅斯南部邊疆區，伊利斯基煉油廠起火
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|AI浪潮帶來稅收紅利，韓國政府擬設專項基金支援青年就業
|日本財相支持養老金入市，日債止跌，圓匯回落至162下方；日本生產者物價指數增長，創2023年初以來新高
|韓日股市收市上升，韓國KOSPI指數上升2.5%
|Kimi首張AI原生信用卡與美國運通、農業銀行合作，正式對外發行
|Meta首推ＡＩ付費版本，朱克伯格稱之為市場上最廉價選擇
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|思博瑞投資管理任命茂知己為東京辦公室負責人
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|團結香港基金指港鐵白石角站新址為現成政府空地，可降低興建難度及大幅縮短工時
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|民建聯提54項建議，包括重推租置計劃，料每年為庫房帶來100億收入
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|中原CCL按周跌0.77%，連升5周後回落，跌幅今年內最大
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