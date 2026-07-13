恒指期貨現貨月份未平倉合約總數136245張，減4327張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(10日)共為136245張，較前減4327張；若計入其他月份的未平倉合約，總數149095張，減4065張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/07(五)
|136245
|-4327
|149095
|-4065
|09/07(四)
|140572
|-13963
|153160
|-14347
|08/07(三)
|154535
|4931
|167507
|5922
|07/07(二)
|149604
|7614
|161585
|7702
|06/07(一)
|141990
|15866
|153883
|16242
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/07(五)
|44176
|-5437
|52222
|-5128
|09/07(四)
|49613
|1486
|57350
|1481
|08/07(三)
|48127
|-5420
|55869
|-4722
|07/07(二)
|53547
|2865
|60591
|2760
|06/07(一)
|50682
|5278
|57831
|5623
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
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