  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

13/07/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數233996張減4695張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(10日)共為233996張，較前減4695張；若計入其他月份的未平倉合約，總數257973張，減4596張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/07(五)233996-4695257973-4596
09/07(四)238691-16913262569-16605
08/07(三)2556042528727917425548
07/07(二)230317-3966253626-3719
06/07(一)2342831253025734512399

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/07(五)14585826871603942815
09/07(四)143171-1997157579-2420
08/07(三)145168-6307159999-6242
07/07(二)151475-2530166241-2392
06/07(一)154005-3264168633-3489

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰13/07/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數272694張增4592張

下一篇新聞︰13/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數136245張，減4327張

其他
More

13/07/2026 14:45  《神州期貨》中期協：6月期貨交易市場成交額同比增長52.72%

13/07/2026 09:15  期指高開2點報24160，國指期貨跌1點報8027

13/07/2026 09:08  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7598.5跌21.75點

10/07/2026 19:37  《再戰明天》英倫銀行官員發表演講，兆易創新基石投資者持股解禁

10/07/2026 19:35  《日入而息》政府本季推一幅何文田住宅地涉250伙，段永平再斥近16億增持泡泡瑪特

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第137日，特朗普矢言將控制海峽，鏟平...

14/07/2026 09:33

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，長息掀戰幔，中銀香港特選客12個...

12/07/2026 10:55

貨幣攻略

一枚「巨浪」能平息萬里海濤？

09/07/2026 15:43

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金