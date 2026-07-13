恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數233996張減4695張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(10日)共為233996張，較前減4695張；若計入其他月份的未平倉合約，總數257973張，減4596張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/07(五)
|233996
|-4695
|257973
|-4596
|09/07(四)
|238691
|-16913
|262569
|-16605
|08/07(三)
|255604
|25287
|279174
|25548
|07/07(二)
|230317
|-3966
|253626
|-3719
|06/07(一)
|234283
|12530
|257345
|12399
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/07(五)
|145858
|2687
|160394
|2815
|09/07(四)
|143171
|-1997
|157579
|-2420
|08/07(三)
|145168
|-6307
|159999
|-6242
|07/07(二)
|151475
|-2530
|166241
|-2392
|06/07(一)
|154005
|-3264
|168633
|-3489
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
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