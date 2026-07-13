即月期指最後交易價24201升43點，成交109851張

即月期指最後交易價24201，升43點，低水13點，成交109851張。即月國指期貨最後交易價8058，升30點，低水8點，成交122048張。另外，即月科指期貨最後交易價4682，跌41點，高水6點，成交200032張。
《經濟通通訊社13日專訊》
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13/07/2026 16:46
即月期指最後交易價24201，升43點，低水13點，成交109851張。即月國指期貨最後交易價8058，升30點，低水8點，成交122048張。另外，即月科指期貨最後交易價4682，跌41點，高水6點，成交200032張。
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