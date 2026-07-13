《再戰明天》沃什出席眾議院聽證會，美國公布CPI

沃什出席眾議院聽證會，及美國公布CPI，料為周二（14日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，英國財政大臣里夫斯在倫敦金融區發表年度「Mansion House」演講，其中包括未來人工智能監管的細節。本港時間周二晚10:00pm，美聯儲主席沃什出席眾議院金融服務委員會「美聯儲半年度貨幣政策報告」聽證會。



*中國公布進出口數據，日本公布工業生產*



數據方面，周二9:30am（本港時間．下同），澳洲公布6月NAB企業信心指數。10:00am，中國公布6月出口，年率升幅料由19.4%收窄至19.2%；6月進口年率升幅料由27.4%收窄至25%；6月貿易收支料由1054.3億美元升至1213億美元。12:30pm，日本公布5月產能利用率；5月工業生產。2:00pm，德國公布6月批發物價。8:30pm，美國公布6月消費者物價指數，月率料由0.5%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由4.2%收窄至3.8%；6月核心消費者物價指數年率升幅料維持於2.9%。



另外，中國周三（15日）公布第二季GDP等數據，美國同日公布6月生產物價指數(PPI)，加拿大央行則公布議息結果。南韓央行周四（16日）公布議息結果。

《經濟通通訊社13日專訊》