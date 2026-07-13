《神州期貨》中期協：6月期貨交易市場成交額同比增長52.72%

中國期貨業協會發布最新統計資料顯示，以單邊計算，6月全國期貨交易市場成交量為939261565手，成交額為806246.55億元人民幣，同比分別增長27%和52.72%。1-6月全國期貨市場累計成交量為5104871182手，累計成交額為4827013.23億元人民幣，同比分別增長25.23%和42.08%。

《經濟通通訊社13日專訊》