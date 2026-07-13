《日入而息》屯門第16區二期項目收28份意向書，傳SHEIN本周四進行香港上市聆訊

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|國務院批覆同意擴大消費「十五五」規劃，到2030年社零總額達60萬億；擴大消費「十五五」規劃，加強消費基礎設施建設，推進「信號升格」專項行動；多渠道增加城鄉居民財產性收入
|京東(09618)首個RoboBase項目落地廣州黃埔，預計2029年投產
|雷軍稱小米汽車將於明年進軍歐洲市場
|港交所(00388)新增18隻每周及月度股票期權類別，包括MiniMax(00100)及智譜(02513)等
|政府指商用車輛隧道費減免及液化石油氣燃料補貼分別如期於本月16日及30日完結
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|中國外交部回應巴拿馬旗船舶「被懲罰」表示依法監督檢查，符合國際公約；外交部指日方涉南海仲裁裁決言行惡劣，已提出嚴正交涉
|韓國KOSPI指數收市下跌近9%，跌破7000點大關；晶片巨頭拖累大市，韓股跌幅擴大至6.1%，金融監督院加強控管ETF槓桿；SK海力士美股盤前下跌10.4%，此前在韓國暴跌15.4%
|7-Eleven母公司擬與軟銀達成股權合作，放棄獨立營運戰略；Seven & i據報考慮向軟銀及PayPay出售部分股權，香港「七仔」不受影響
|恒指窄幅爭持收升38點報24213點，AI重挫建滔孖寶、稀宇瀉兩成
|滬綜指收挫2.06%逼近3900，創逾三個月新低
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|金星啤酒回應招股書失效，仍按既定節奏推進上市工作
|港交所(00388)新增18隻每周及月度股票期權類別，包括MiniMax(00100)及智譜(02513)等；陳翊庭稱需建設多元資產生態圈，惟短期內未必對財務收入有顯著提升
|智譜(02513)創始人唐傑稱未來兩年戰略性投入四大核心引擎，直指AGI下一個技術高地
|石四藥集團(02005)瑪巴洛沙韋已獲藥監局批准登記成為在上市製劑使用的原料藥
|KLN(00636)與研華及易得康簽署合作備忘錄，支持香港醫療體系數碼轉型
|香港電訊(06823)支持「香港開心購物節」送出逾4000萬元禮遇，推動AI普及與銀髮經濟
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|華潤醫藥(03320)旗下超過80個品規產品獲納入新版國家基本藥物目錄
|中廣核新能源(01811)6月完成發電量1331.5吉瓦時，按年跌5.1%
|德琪醫藥(06996)自優時比收到6000萬美元ATG-201首付款
|路勁(01098)重組支持協議加入率已逾60%
|中國健康科技集團(01069)今日開市前停牌，待公布原因
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|中國責任投資論壇夏季峰會在京舉行，中遠海運港口(01199)綠色引航，數智賦能，共建韌性可持續港口
|方德證券指未來在香港會逐步擴大覆蓋，料客戶數目將翻倍增長
|工銀亞洲啟動「人民幣業務資金安排」新措施下首批交易
|富途證券推出全新內置自研AI Agent「專家模式」；內地遏制非法跨境炒股非單一公司問題，未來積極拓展國際市場彌補內地客戶損失
|晨訊科技(02000)上半年總收入按年跌7.6%至1.91億
|維立志博(09887)多項研究成果入選2026 ESMO
|新地(00016)「芊御」於本周六開售，明日公布銷售安排；新地全資持有廣州天匯廣場項目，承諾妥善處理合資公司債務問題
|牧原股份(02714)廣西賓陽兩個受災場區均已投保，料生產經營沒重大影響
|兆科眼科(06622)訂立最終協議收購NVK002的全球權利
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|龍湖(00960)首6個月累計實現總合同銷售金額按年下跌52.7%
|美的(00300)加急生產2萬台移動空調已發運法國，料15天抵達
|上海實業控股(00363)G50滬渝高速公路（上海段）改擴建項目建設階段開工
|中石化油服(01033)完成發行10億元人民幣科技創新公司債券
|中車時代電氣(03898)已完成H股的回購及註銷工作
|香格里拉（亞洲）(00069)根據2025年股份計劃授出獎勵
|習近平將赴上海出席世界人工智能大會開幕式並發表主旨講話；泰國總理阿努廷應邀周四起訪問中國五天，並出席世界人工智能大會
|國務院批覆同意擴大消費「十五五」規劃，到2030年社零總額達60萬億；擴大消費「十五五」規劃，加強消費基礎設施建設，推進「信號升格」專項行動；多渠道增加城鄉居民財產性收入
|彭博指中國將重啟補庫存模式，原油進口有望重拾增長
|自然資源部表示今年秋冬或現史上最強厄爾尼諾，明夏影響更顯著
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|內媒指券商經紀人加速出清，近一年半減員近1.2萬人
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|中國據報開放部分民營榨油業者進口澳洲油菜籽
|伊朗外長表示美伊備忘錄進入危機階段，安全通過海峽方案未能實現；美軍中央司令部表示已完成對伊朗的新一輪打擊；霍爾木茲海峽再關閉，中國外交部表示通航問題應得到妥善處理
|剛果民主共和國伊波拉疫情擴至5省，累計1873宗確診
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|美國鷹派資深參議員格雷厄姆暴斃，死因為主動脈破裂
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