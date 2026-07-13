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13/07/2026 19:09

《日入而息》屯門第16區二期項目收28份意向書，傳SHEIN本周四進行香港上市聆訊

港鐵(00066)屯門第16區站第二期共收28份意向書，本周三招標9月初截標
傳SHEIN最快本季來港上市，目標估值達3120億元；Shein據報本周四進行香港IPO聆訊
習近平將赴上海出席世界人工智能大會開幕式並發表主旨講話；泰國總理阿努廷應邀周四起訪問中國五天，並出席世界人工智能大會
國務院批覆同意擴大消費「十五五」規劃，到2030年社零總額達60萬億；擴大消費「十五五」規劃，加強消費基礎設施建設，推進「信號升格」專項行動；多渠道增加城鄉居民財產性收入
京東(09618)首個RoboBase項目落地廣州黃埔，預計2029年投產
雷軍稱小米汽車將於明年進軍歐洲市場
港交所(00388)新增18隻每周及月度股票期權類別，包括MiniMax(00100)及智譜(02513)等
政府指商用車輛隧道費減免及液化石油氣燃料補貼分別如期於本月16日及30日完結
運輸署發七自駕先導牌照，百度「蘿蔔快跑」累測24萬公里，商業化未有時間表；高鐵西九龍站及機鐵九龍站自動車接駁，最快明年第二季推出
中國外交部回應巴拿馬旗船舶「被懲罰」表示依法監督檢查，符合國際公約；外交部指日方涉南海仲裁裁決言行惡劣，已提出嚴正交涉
韓國KOSPI指數收市下跌近9%，跌破7000點大關；晶片巨頭拖累大市，韓股跌幅擴大至6.1%，金融監督院加強控管ETF槓桿；SK海力士美股盤前下跌10.4%，此前在韓國暴跌15.4%
7-Eleven母公司擬與軟銀達成股權合作，放棄獨立營運戰略；Seven & i據報考慮向軟銀及PayPay出售部分股權，香港「七仔」不受影響
　
《即日市況》　
恒指窄幅爭持收升38點報24213點，AI重挫建滔孖寶、稀宇瀉兩成
　
《深滬股市》　
滬綜指收挫2.06%逼近3900，創逾三個月新低
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1429/31，日圓最新報161.98/03
　　
《公司資訊》　
傳SHEIN最快本季來港上市，目標估值達3120億元
金星啤酒回應招股書失效，仍按既定節奏推進上市工作
港交所(00388)新增18隻每周及月度股票期權類別，包括MiniMax(00100)及智譜(02513)等；陳翊庭稱需建設多元資產生態圈，惟短期內未必對財務收入有顯著提升
智譜(02513)創始人唐傑稱未來兩年戰略性投入四大核心引擎，直指AGI下一個技術高地
石四藥集團(02005)瑪巴洛沙韋已獲藥監局批准登記成為在上市製劑使用的原料藥
KLN(00636)與研華及易得康簽署合作備忘錄，支持香港醫療體系數碼轉型
香港電訊(06823)支持「香港開心購物節」送出逾4000萬元禮遇，推動AI普及與銀髮經濟
港鐵(00066)屯門第16區站第二期共收28份意向書，本周三招標9月初截標
華潤醫藥(03320)旗下超過80個品規產品獲納入新版國家基本藥物目錄
中廣核新能源(01811)6月完成發電量1331.5吉瓦時，按年跌5.1%
德琪醫藥(06996)自優時比收到6000萬美元ATG-201首付款
路勁(01098)重組支持協議加入率已逾60%
中國健康科技集團(01069)今日開市前停牌，待公布原因
京東(09618)首個RoboBase項目落地廣州黃埔，預計2029年投產
中國責任投資論壇夏季峰會在京舉行，中遠海運港口(01199)綠色引航，數智賦能，共建韌性可持續港口
方德證券指未來在香港會逐步擴大覆蓋，料客戶數目將翻倍增長
工銀亞洲啟動「人民幣業務資金安排」新措施下首批交易
富途證券推出全新內置自研AI Agent「專家模式」；內地遏制非法跨境炒股非單一公司問題，未來積極拓展國際市場彌補內地客戶損失
晨訊科技(02000)上半年總收入按年跌7.6%至1.91億
維立志博(09887)多項研究成果入選2026 ESMO
新地(00016)「芊御」於本周六開售，明日公布銷售安排；新地全資持有廣州天匯廣場項目，承諾妥善處理合資公司債務問題
牧原股份(02714)廣西賓陽兩個受災場區均已投保，料生產經營沒重大影響
兆科眼科(06622)訂立最終協議收購NVK002的全球權利
雷軍稱小米汽車將於明年進軍歐洲市場
龍湖(00960)首6個月累計實現總合同銷售金額按年下跌52.7%
美的(00300)加急生產2萬台移動空調已發運法國，料15天抵達
上海實業控股(00363)G50滬渝高速公路（上海段）改擴建項目建設階段開工
中石化油服(01033)完成發行10億元人民幣科技創新公司債券
中車時代電氣(03898)已完成H股的回購及註銷工作
香格里拉（亞洲）(00069)根據2025年股份計劃授出獎勵
　
《中國要聞》　
習近平將赴上海出席世界人工智能大會開幕式並發表主旨講話；泰國總理阿努廷應邀周四起訪問中國五天，並出席世界人工智能大會
國務院批覆同意擴大消費「十五五」規劃，到2030年社零總額達60萬億；擴大消費「十五五」規劃，加強消費基礎設施建設，推進「信號升格」專項行動；多渠道增加城鄉居民財產性收入
彭博指中國將重啟補庫存模式，原油進口有望重拾增長
自然資源部表示今年秋冬或現史上最強厄爾尼諾，明夏影響更顯著
公安機關打擊惡意編造傳播涉水災等網絡謠言，至少刑拘4人、行政處罰23人
海南確認2030年禁售燃油車，成中國首個禁售省份
保險業已就廣西等20省洪澇及颱風災害賠付28.6億元人民幣
內媒指券商經紀人加速出清，近一年半減員近1.2萬人
中期協指6月期貨交易市場成交額同比增長52.72%
人行2240億逆回購利率持平，淨投放2170億
機構料內地6月新增貸款和社融環比均回升，M2同比增速略降
東方算芯發布全球首顆軟件定義近存計算3D芯片，破解內地業界三大瓶頸
字節跳動探索進軍自動駕駛？公司稱沒有此計劃
　
《寶島快訊》　
台股收升0.06%報45380點，台積電6月營收同比增長67.9%
　
《大國博弈》　
外交部指日方涉南海仲裁裁決言行惡劣，已提出嚴正交涉
中國外交部回應巴拿馬旗船舶「被懲罰」表示依法監督檢查，符合國際公約
中國據報開放部分民營榨油業者進口澳洲油菜籽
　
《國際要聞》　
伊朗外長表示美伊備忘錄進入危機階段，安全通過海峽方案未能實現；美軍中央司令部表示已完成對伊朗的新一輪打擊；霍爾木茲海峽再關閉，中國外交部表示通航問題應得到妥善處理
剛果民主共和國伊波拉疫情擴至5省，累計1873宗確診
委內瑞拉地震死亡人數上升至4490人
美國鷹派資深參議員格雷厄姆暴斃，死因為主動脈破裂
　
《外圍經濟》　
韓國KOSPI指數收市下跌近9%，跌破7000點大關；晶片巨頭拖累大市，韓股跌幅擴大至6.1%，金融監督院加強控管ETF槓桿；SK海力士美股盤前下跌10.4%，此前在韓國暴跌15.4%
7-Eleven母公司擬與軟銀達成股權合作，放棄獨立營運戰略；Seven & i據報考慮向軟銀及PayPay出售部分股權，香港「七仔」不受影響
AI賬單引發成本焦慮，OpenAI、Meta與SpaceXAI開始比拼性價比
梅鐸之子在SpaceX上市前的投資可望斬獲75億美元收益
Netflix將發布第二季財報，市場聚焦增長隱憂
　
《其他消息》　
駐迪拜經貿辦在阿曼舉辦商貿論壇，望加強雙邊經貿聯繫
據報財資市場公會諮詢業界，研推離岸人幣新利率基準CNH HONIA
大新調查指中小企加快部署轉型，人工智能與北都發展帶來新機遇
食環署上周四實施新措施容許狗隻入食肆，有食肆未準備好退出，4日獲20宗投訴
北都首批公營房屋今年第三季起入伙，古雋邨及鳳凰嶺邨提供逾8000伙
中原十大屋苑周末錄5宗成交，連續6個周末錄得單位數
中原測量指何文田佛光街住宅地估值約31.5億；美聯測量指何文田佛光街住宅用地估計地價約為23.9億
網傳呂方與司機爭執片段，私隱公署接投訴籲勿轉發，已要求平台下架
周美華升任OneDegree行政總裁兼執行董事
休班消防員旺角商場涉與途人爭執推撞被捕，涉普通襲擊獲保釋
政府指商用車輛隧道費減免及液化石油氣燃料補貼分別如期於本月16日及30日完結
立法會周三審議建築地盤全面禁煙決議案，另處理區議會及營運基金修例
運輸署發七自駕先導牌照，百度「蘿蔔快跑」累測24萬公里，商業化未有時間表；高鐵西九龍站及機鐵九龍站自動車接駁，最快明年第二季推出

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14/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數143131張，增6886張

14/07/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數271860張，減834張

13/07/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報24225點，升24點，高水11點

13/07/2026 16:46  即月期指最後交易價24201升43點，成交109851張

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