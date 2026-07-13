《日入而息》屯門第16區二期項目收28份意向書，傳SHEIN本周四進行香港上市聆訊

傳SHEIN最快本季來港上市，目標估值達3120億元

金星啤酒回應招股書失效，仍按既定節奏推進上市工作

港交所(00388)新增18隻每周及月度股票期權類別，包括MiniMax(00100)及智譜(02513)等；陳翊庭稱需建設多元資產生態圈，惟短期內未必對財務收入有顯著提升

智譜(02513)創始人唐傑稱未來兩年戰略性投入四大核心引擎，直指AGI下一個技術高地

石四藥集團(02005)瑪巴洛沙韋已獲藥監局批准登記成為在上市製劑使用的原料藥

KLN(00636)與研華及易得康簽署合作備忘錄，支持香港醫療體系數碼轉型

香港電訊(06823)支持「香港開心購物節」送出逾4000萬元禮遇，推動AI普及與銀髮經濟

港鐵(00066)屯門第16區站第二期共收28份意向書，本周三招標9月初截標

華潤醫藥(03320)旗下超過80個品規產品獲納入新版國家基本藥物目錄

中廣核新能源(01811)6月完成發電量1331.5吉瓦時，按年跌5.1%

德琪醫藥(06996)自優時比收到6000萬美元ATG-201首付款

路勁(01098)重組支持協議加入率已逾60%

中國健康科技集團(01069)今日開市前停牌，待公布原因

京東(09618)首個RoboBase項目落地廣州黃埔，預計2029年投產

中國責任投資論壇夏季峰會在京舉行，中遠海運港口(01199)綠色引航，數智賦能，共建韌性可持續港口

方德證券指未來在香港會逐步擴大覆蓋，料客戶數目將翻倍增長

工銀亞洲啟動「人民幣業務資金安排」新措施下首批交易

富途證券推出全新內置自研AI Agent「專家模式」；內地遏制非法跨境炒股非單一公司問題，未來積極拓展國際市場彌補內地客戶損失

晨訊科技(02000)上半年總收入按年跌7.6%至1.91億

維立志博(09887)多項研究成果入選2026 ESMO

新地(00016)「芊御」於本周六開售，明日公布銷售安排；新地全資持有廣州天匯廣場項目，承諾妥善處理合資公司債務問題

牧原股份(02714)廣西賓陽兩個受災場區均已投保，料生產經營沒重大影響

兆科眼科(06622)訂立最終協議收購NVK002的全球權利

雷軍稱小米汽車將於明年進軍歐洲市場

龍湖(00960)首6個月累計實現總合同銷售金額按年下跌52.7%

美的(00300)加急生產2萬台移動空調已發運法國，料15天抵達

上海實業控股(00363)G50滬渝高速公路（上海段）改擴建項目建設階段開工

中石化油服(01033)完成發行10億元人民幣科技創新公司債券

中車時代電氣(03898)已完成H股的回購及註銷工作