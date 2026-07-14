  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

14/07/2026 18:00

《外圍焦點》沃什出席眾議院聽證會，美國公布CPI

　　美國與伊朗圍繞波斯灣及霍爾木茲海峽的軍事衝突再度升級，國際原油價格急速反彈，引發市場對通脹死灰復燃的恐慌，拖累美股三大指數昨日全線下挫。道指收市跌138.37點或0.26%，報52498.64點；標指跌60.05點或0.79%，報7515.34點；納指跌408.43點或1.55%，報25873.18點。港股方面，恒生指數收市報24340，升127點或0.5%，成交3129億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，美聯儲主席沃什出席眾議院金融服務委員會「美聯儲半年度貨幣政策報告」聽證會。15日凌晨12:40am，美聯儲理事巴爾在美聯儲年度金融普惠會議上就人工智能發表講話。

　　數據方面，今晚8:30pm，美國公布6月消費者物價指數，月率料由0.5%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由4.2%收窄至3.8%；6月核心消費者物價指數年率升幅料由2.9%收窄至2.8%。明日4:00am，美國公布5月長期資本流動。

　　在美國，今日公布業績的公司有：美國銀行(US.BAC)、高盛(US.GS)、摩根大通(US.JPM)等。
《經濟通通訊社14日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰14/07/2026 19:50  《日入而息》港交所第二階段收窄股票買賣差價8月3日推出，信銀國際下調今年恒指目標至28000點

下一篇新聞︰14/07/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報24350點，跌6點，高水9點

其他
More

15/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數148931張，增5800張

15/07/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數283250張，增逾萬一張

14/07/2026 19:52  《再戰明天》中國公布第二季GDP等數據，美國公布PPI

14/07/2026 16:46  即月期指最後交易價24356升155點，成交107434張

14/07/2026 16:31  即月期指最後交易價24356升155點，高水15點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

環球動態 | 中東局勢升級推高油價，英國借貸成本飆至兩個月高...

15/07/2026 01:50

中東戰火

美國參議院選舉近日接連「翻車」

14/07/2026 17:17

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，長息掀戰幔，中銀香港特選客12個...

12/07/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金