《外圍焦點》沃什出席眾議院聽證會，美國公布CPI

美國與伊朗圍繞波斯灣及霍爾木茲海峽的軍事衝突再度升級，國際原油價格急速反彈，引發市場對通脹死灰復燃的恐慌，拖累美股三大指數昨日全線下挫。道指收市跌138.37點或0.26%，報52498.64點；標指跌60.05點或0.79%，報7515.34點；納指跌408.43點或1.55%，報25873.18點。港股方面，恒生指數收市報24340，升127點或0.5%，成交3129億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，美聯儲主席沃什出席眾議院金融服務委員會「美聯儲半年度貨幣政策報告」聽證會。15日凌晨12:40am，美聯儲理事巴爾在美聯儲年度金融普惠會議上就人工智能發表講話。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布6月消費者物價指數，月率料由0.5%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由4.2%收窄至3.8%；6月核心消費者物價指數年率升幅料由2.9%收窄至2.8%。明日4:00am，美國公布5月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：美國銀行(US.BAC)、高盛(US.GS)、摩根大通(US.JPM)等。

《經濟通通訊社14日專訊》