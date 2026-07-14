即月期指最後交易價24356升155點，高水15點

即月期指最後交易價24356，升155點，高水15點，暫成交107434張。即月國指期貨最後交易價8105，升46點，高水2點，暫成交110948張。另外，即月科指期貨最後交易價4697，升14點，高水18點，暫成交179787張。

《經濟通通訊社14日專訊》