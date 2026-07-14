【夜期時段】即月期指最新報24350點，跌6點，高水9點

即月期指在夜期時段開市報24360點，升4點，高水19點，最新報24350點，跌6點，高水9點，合約成交273張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8108點，升3點，高水5點，最新報8103點，跌2點，平水，合約成交337張。

《經濟通通訊社14日專訊》