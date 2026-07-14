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期貨新聞

14/07/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報24350點，跌6點，高水9點

　　即月期指在夜期時段開市報24360點，升4點，高水19點，最新報24350點，跌6點，高水9點，合約成交273張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8108點，升3點，高水5點，最新報8103點，跌2點，平水，合約成交337張。
《經濟通通訊社14日專訊》

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