14/07/2026 19:50
《日入而息》港交所第二階段收窄股票買賣差價8月3日推出，信銀國際下調今年恒指目標至28000點
|港交所(00388)第二階段收窄股票買賣差價8月3日推出，8月1日安排推出前測試
|政府刊憲《皇崗口岸港方口岸區條例草案》，7月31日起生效
|國壽(02628)料中期純利按年增加215%至235%
|中國神華(01088)料中期純利284億至319億人幣，與去年同期法定數據相比升6.3%至19.4%
|長汽(02333)料中期少賺59%至63%，受海外稅收政策補貼收益收回延期及匯率波動影響；長城汽車擬不定時於公開市場購回H股股份，購回不超過10%公司股份
|福萊特玻璃(06865)料中期盈轉虧，蝕3億至4億人民幣
|國際家居零售指日本城明起改名為JHC真好城，單一產地標籤不再反映當下經營模式
|榮耀阿里(09988)據報將宣布重磅合作，或涉及下一代終端操作系統Agentic OS落地
|李家超稱已協助逾200間內地出海企業來港設立或擴展業務，香港可發揮平台作用支持企業揚帆遠航
|馬時亨料今年香港出口增長逾兩成，更多中亞企業將來港發債或上市
|會財局公布首份年度執法報告，去年完成81宗調查及22宗紀律處分個案，罰款逾1170萬元；會財局賴翠碧稱未見事務所於IPO審計工作上出現大規模或嚴重問題
|信銀國際預期今年香港GDP增3.5%，料美國明年加息一至兩次；信銀國際下調今年恒指目標至28000點，港股估值已具備反彈基礎
|野村指AI產業仍未到達周期頂峰，中國AI價值鏈仍有很大上升潛力
|中國受伊朗局勢影響，中國6月原油進口量跌至近10年最低；6月大豆進口量創歷史同期新高，受巴西供應充足推動；6月美元計出口大增27%，進口暴漲36%，均勝預期；中國出口連續11季度增長，貿易增量集中於AI領域；中美貨物貿易首季同比降19%，二季度增14%
|海關指上半年人幣計出口增13.4%，進口增22.1%；上半年中國對共建「一帶一路」國家進出口增14.8%；下半年中國外貿面臨一定壓力，惟基本盤依然穩固；上半年中國出口機電產品9.36萬億元，增20%；上半年電動車出口增69%，全球新能源建設與中國綠色產品契合度高；上半年工業機器人出口增19%，銷往141個國家和地區；上半年冷氣機、電風扇等清涼家電合計出口1079億元
|原中共政治局委員馬興瑞被「雙開」，涉權色交易與家族式腐敗；國家礦山安監局山西局局長胡海軍被查，此前沁源礦難82人亡
|日本20年期國債拍賣需求強於12個月平均水平；日本財相稱考慮將日債納入個人儲蓄賬戶可投資產品
|韓國KOSPI指數收市上升近1%；SK海力士在首爾股價震盪，一度挫近5%後企穩
|英媒指英偉達削逾半合規亞洲客戶數量，防AI芯片流入中國
《即日市況》
|港股午後開市即倒升，恒指全日升127點收報24340北水再流入百億
《深滬股市》
|滬綜指收升1.36%，三千九點失而復得，MLCC、PCB概念反彈
《美元匯價》
|歐元最新報1.1401/02，日圓最新報162.15/20
《公司資訊》
|SHEIN推進香港上市之際，傳執行主席唐偉將轉任高級顧問
|榮耀阿里(09988)據報將宣布重磅合作，或涉及下一代終端操作系統Agentic OS落地
|信置(00083)合作發展日出康城項目命名海瑅灣II，全盤提供1284伙
|中國建築(03311)全資附屬與中建嘉和訂立聯合競買協議買地，涉1.53億人民幣
|利華控股(01346)料今年下半年收入增長將不會低於上半年
|勝宏科技(00868)網路流傳相關言論不屬實，對公司聲譽及正常經營秩序造成了不良影響
|禤惠儀稱渣打(02888)去年辦25場升級轉型活動逾4500人參與，續積極向內地企業展示香港獨特優勢
|數科集團(02350)供股獲89.5%認購，餘下2625萬股將進行補償安排配售
|阿爾法企業(00948)獨立非執董涂春安今日起調任為執行董事
|榮豐億控股(03683)行政總裁林群辭任
|越秀地產(00123)獲銀行提供10億人民幣循環貸款融資
|中天宏信(00994)設立美國預託證券計劃
|城建設計(01599)夏秀江已獲選舉為公司董事長，並建議實施H股「全流通」
|海西新藥(02637)HXP089項目用於治療膠質母細胞瘤的新藥臨床試驗申請已獲批准
|遠洋集團(03377)6月協議銷售額按年跌41%
|同仁堂科技(01666)北京德康信瑞商貿針對附屬公司提出的解散申請
|中國神華(01088)料中期純利284億至319億人幣，與去年同期法定數據相比升6.3%至19.4%
|長城汽車(02333)擬不定時於公開市場購回H股股份，購回不超過10%公司股份
|奇士達(06918)與Fano Labs訂立MOU，研發金融AI及智能體解決方案
《中國要聞》
|民政部等14部門表示攻堅腦機接口、康養機器人等前沿技術，持續擴大應用規模
|中國受伊朗局勢影響，中國6月原油進口量跌至近10年最低；6月大豆進口量創歷史同期新高，受巴西供應充足推動；6月美元計出口大增27%，進口暴漲36%，均勝預期；中國出口連續11季度增長，貿易增量集中於AI領域；中美貨物貿易首季同比降19%，二季度增14%
|海關指上半年人幣計出口增13.4%，進口增22.1%；上半年中國對共建「一帶一路」國家進出口增14.8%；下半年中國外貿面臨一定壓力，惟基本盤依然穩固；上半年中國出口機電產品9.36萬億元，增20%；上半年電動車出口增69%，全球新能源建設與中國綠色產品契合度高；上半年工業機器人出口增19%，銷往141個國家和地區；上半年冷氣機、電風扇等清涼家電合計出口1079億元
|機構指中國二季度GDP增速或放緩至4.5%，6月工業料穩增、消費仍負增長；中國6月進口增速繼續高增，惟不應視為內需旺盛的證據；中國6月出口高增受益於AI需求，大規模刺激措施緊迫性降低
|人行2365億逆回購利率持平，淨投放2265億；明日開展14000億買斷式逆回購，較到期量增加5000億
|原中共政治局委員馬興瑞被「雙開」，涉權色交易與家族式腐敗；國家礦山安監局山西局局長胡海軍被查，此前沁源礦難82人亡
|抖音電商指二季度為商家降本超百億元，包括運費險降價等
|野村指AI產業仍未到達周期頂峰，中國AI價值鏈仍有很大上升潛力
|長鑫科技據報定於7月27日上交所科創板上市
|內媒指多家銀行收指引，票據轉貼現利率不得低於0.5%
|存100萬解鎖5.25%利息？國有四大行表示虛假信息，提高警惕
|LV起訴國家知識產權局周四北京開庭，涉商標行政糾紛
|前程無憂指AI崗位平均月薪2.5萬元，算法崗招聘佔近八成
|億航智能回應裁員表示基於AI提效背景優化低績效崗位，骨幹團隊保持穩定
《寶島快訊》
|台股收跌1.42%，報44737.95點
《大國博弈》
|全國政協主席王滬寧7月15-17日應邀率團友好訪問朝鮮
|中國外交部敦促歐方停止為非法「南海裁決」站台背書，以免影響雙邊關係與合作
《國際要聞》
|伊朗戰火第137日，特朗普矢言將控制海峽，鏟平伊朗核設施；中方對海灣地區軍事衝突再起表示關切，促保持理性克制；Lazard指停火協議破裂美伊局勢升溫，下半年全球市場將面臨複雜且波動局面
|貝安德成為英工黨黨魁選舉唯一候選人，篤定入主唐寧街
|委內瑞拉代總統稱石油生產未受強烈地震影響
|摩根大通CEO戴蒙謀後路，排除參選總統，或從事寫作或教學
《外圍經濟》
|金價跌回4000美元之下，霍爾木茲海峽封鎖及鷹派聯儲局造成雙重壓力
|新加坡第二季GDP按年增5.7%，勝預期
|日本20年期國債拍賣需求強於12個月平均水平；日本財相稱考慮將日債納入個人儲蓄賬戶可投資產品
|韓國KOSPI指數收市上升近1%；SK海力士在首爾股價震盪，一度挫近5%後企穩
|韓國現代汽車員工因薪酬問題，展開為期三天罷工
|聯儲局維持100億美元國庫券購買規模不變
|英媒指英偉達削逾半合規亞洲客戶數量，防AI芯片流入中國
|第二季全球智能手機出貨量下降11%
《其他消息》
|李家超稱已協助逾200間內地出海企業來港設立或擴展業務，香港可發揮平台作用支持企業揚帆遠航
|香港與尼日利亞財長網上簽稅協定，預扣稅率降至7.5%
|陳國基傍晚啟程赴京，明出席港澳研究中心成果發布和揭牌儀式
|政府刊憲《皇崗口岸港方口岸區條例草案》，7月31日起生效
|會財局公布首份年度執法報告，去年完成81宗調查及22宗紀律處分個案，罰款逾1170萬元；會財局賴翠碧稱未見事務所於IPO審計工作上出現大規模或嚴重問題
|金管局表示6月份外匯基金的境外資產減少10億元，至36807億元；朱立翹稱本港首5個月存款和貸款升5%，銀行資本充足率及流動性均遠高於國際標準
|馬時亨料今年香港出口增長逾兩成，更多中亞企業將來港發債或上市
|國際家居零售指日本城明起改名為JHC真好城，單一產地標籤不再反映當下經營模式
|羅兵咸報告指香港人工智能職位空缺按年增50%，市場對AI人才及技能需求回升
|經絡指首季負資產宗數創十個季度新低，下半年聯儲局不排除啟動一次「防禦性」加息
|資深電影人施南生離世，羅淑佩深切哀悼稱永遠懷念對影壇超凡貢獻
|中原工商舖指下半年市場充滿挑戰，買賣價持平至下調10%，商廈將跑贏大市
|彭博指退休規劃、財富管理需求穩健，香港人壽保險總資產將突破一萬億美元
|信銀國際：預期今年香港GDP增3.5%，料美國明年加息一至兩次；信銀國際下調今年恒指目標至28000點，港股估值已具備反彈基礎
|DSE2026狀元創歷屆新高，共24位包括11位超級狀元，僅36.8%日校生達大學門檻
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