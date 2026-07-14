《日入而息》港交所第二階段收窄股票買賣差價8月3日推出，信銀國際下調今年恒指目標至28000點

港交所(00388)第二階段收窄股票買賣差價8月3日推出，8月1日安排推出前測試

政府刊憲《皇崗口岸港方口岸區條例草案》，7月31日起生效

國壽(02628)料中期純利按年增加215%至235%

中國神華(01088)料中期純利284億至319億人幣，與去年同期法定數據相比升6.3%至19.4%

長汽(02333)料中期少賺59%至63%，受海外稅收政策補貼收益收回延期及匯率波動影響；長城汽車擬不定時於公開市場購回H股股份，購回不超過10%公司股份

福萊特玻璃(06865)料中期盈轉虧，蝕3億至4億人民幣

國際家居零售指日本城明起改名為JHC真好城，單一產地標籤不再反映當下經營模式

榮耀阿里(09988)據報將宣布重磅合作，或涉及下一代終端操作系統Agentic OS落地

李家超稱已協助逾200間內地出海企業來港設立或擴展業務，香港可發揮平台作用支持企業揚帆遠航

馬時亨料今年香港出口增長逾兩成，更多中亞企業將來港發債或上市

會財局公布首份年度執法報告，去年完成81宗調查及22宗紀律處分個案，罰款逾1170萬元；會財局賴翠碧稱未見事務所於IPO審計工作上出現大規模或嚴重問題

信銀國際預期今年香港GDP增3.5%，料美國明年加息一至兩次；信銀國際下調今年恒指目標至28000點，港股估值已具備反彈基礎

野村指AI產業仍未到達周期頂峰，中國AI價值鏈仍有很大上升潛力

中國受伊朗局勢影響，中國6月原油進口量跌至近10年最低；6月大豆進口量創歷史同期新高，受巴西供應充足推動；6月美元計出口大增27%，進口暴漲36%，均勝預期；中國出口連續11季度增長，貿易增量集中於AI領域；中美貨物貿易首季同比降19%，二季度增14%

海關指上半年人幣計出口增13.4%，進口增22.1%；上半年中國對共建「一帶一路」國家進出口增14.8%；下半年中國外貿面臨一定壓力，惟基本盤依然穩固；上半年中國出口機電產品9.36萬億元，增20%；上半年電動車出口增69%，全球新能源建設與中國綠色產品契合度高；上半年工業機器人出口增19%，銷往141個國家和地區；上半年冷氣機、電風扇等清涼家電合計出口1079億元

原中共政治局委員馬興瑞被「雙開」，涉權色交易與家族式腐敗；國家礦山安監局山西局局長胡海軍被查，此前沁源礦難82人亡

日本20年期國債拍賣需求強於12個月平均水平；日本財相稱考慮將日債納入個人儲蓄賬戶可投資產品

韓國KOSPI指數收市上升近1%；SK海力士在首爾股價震盪，一度挫近5%後企穩