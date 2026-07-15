恒指期貨現貨月份未平倉合約總數148931張，增5800張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為148931張，較前增5800張；若計入其他月份的未平倉合約，總數167141張，增5437張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/07(二)
|148931
|5800
|167141
|5437
|13/07(一)
|143131
|6886
|161704
|12609
|10/07(五)
|136245
|-4327
|149095
|-4065
|09/07(四)
|140572
|-13963
|153160
|-14347
|08/07(三)
|154535
|4931
|167507
|5922
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/07(二)
|52071
|-254
|66100
|-331
|13/07(一)
|52325
|8149
|66431
|14209
|10/07(五)
|44176
|-5437
|52222
|-5128
|09/07(四)
|49613
|1486
|57350
|1481
|08/07(三)
|48127
|-5420
|55869
|-4722
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》
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