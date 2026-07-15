恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數283250張，增逾萬一張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為283250張，較前增11390張；若計入其他月份的未平倉合約，總數357253張，增14083張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/07(二)
|283250
|11390
|357253
|14083
|13/07(一)
|271860
|-834
|343170
|7371
|10/07(五)
|272694
|4592
|335799
|17062
|09/07(四)
|268102
|-5756
|318737
|-866
|08/07(三)
|273858
|12274
|319603
|14906
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/07(二)
|116674
|-374
|174424
|2162
|13/07(一)
|117048
|9755
|172262
|17193
|10/07(五)
|107293
|5770
|155069
|17574
|09/07(四)
|101523
|10587
|137495
|13773
|08/07(三)
|90936
|-7259
|123722
|-5659
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》
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