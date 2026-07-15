《外圍焦點》沃什出席參議院聽證會，美國公布PPI

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▷ 美國公布6月PPI月率維持不變，年率升幅收窄至6.2%
▷ 美股14日收市全線上漲，道指升0.02%，標指升0.38%，納指升0.9%
美股昨日收市全線向上，雖然IBM(US.IBM)發布盈警導致股價暴瀉25%，但美國6月通脹數據顯著低於預期，銀行股業績交到功課，加上記憶體晶片板塊強勢反彈，成功提振市場整體投資氣氛。道指收市升9.63點或0.02%，報52508.27點；標指升28.25點或0.38%，報7543.59點；納指升233.83點或0.9%，報26107.01點。港股方面，恒生指數收市報24681，升340點或1.4%，成交3043億元。
各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:45pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表演講。9:45pm，加拿大央行公布指標政策利率並發布貨幣政策報告。10:00pm，美聯儲主席沃什出席參議院金融委員會「美聯儲半年度貨幣政策報告」聽證會。16日凌晨1:00am，美聯儲理事庫克就經濟前景發表講話。2:00am，美聯儲發布褐皮書。
數據方面，今日5:00pm，歐元區公布5月工業生產，年率料由0.3%逆轉至下滑0.4%，經季節調整月率升幅料由0.1%擴大至0.3%。今晚8:30pm，美國公布6月生產者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由6.5%收窄至6.2%；7月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由5.7升至9.2。
在美國，今日公布業績的公司有：阿斯麥(US.ASML)、強生(US.JNJ)等。
《經濟通通訊社15日專訊》
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