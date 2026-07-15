即月期指最後交易價24657升301點，低水24點

即月期指最後交易價24657，升301點，低水24點，暫成交98939張。即月國指期貨最後交易價8176，升71點，低水8點，暫成交108908張。另外，即月科指期貨最後交易價4737，升40點，低水3點，暫成交134426張。
《經濟通通訊社15日專訊》
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15/07/2026 16:31
即月期指最後交易價24657，升301點，低水24點，暫成交98939張。即月國指期貨最後交易價8176，升71點，低水8點，暫成交108908張。另外，即月科指期貨最後交易價4737，升40點，低水3點，暫成交134426張。
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