【夜期時段】即月期指最新報24714點，升57點，高水33點

即月期指在夜期時段開市報24660點，升3點，低水21點，最新報24714點，升57點，高水33點，合約成交1263張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8196點，升20點，高水12點，最新報8190點，升14點，高水6點，合約成交608張。

《經濟通通訊社15日專訊》