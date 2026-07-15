【夜期時段】即月期指最新報24714點，升57點，高水33點

即月期指在夜期時段開市報24660點，升3點，低水21點，最新報24714點，升57點，高水33點，合約成交1263張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8196點，升20點，高水12點，最新報8190點，升14點，高水6點，合約成交608張。
《經濟通通訊社15日專訊》
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15/07/2026 17:20
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