恒指期貨現貨月份未平倉合約總數148105張，減826張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為148105張，較前減826張；若計入其他月份的未平倉合約，總數168759張，增1618張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/07(三)
|148105
|-826
|168759
|1618
|14/07(二)
|148931
|5800
|167141
|5437
|13/07(一)
|143131
|6886
|161704
|12609
|10/07(五)
|136245
|-4327
|149095
|-4065
|09/07(四)
|140572
|-13963
|153160
|-14347
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/07(三)
|51105
|-966
|67773
|1673
|14/07(二)
|52071
|-254
|66100
|-331
|13/07(一)
|52325
|8149
|66431
|14209
|10/07(五)
|44176
|-5437
|52222
|-5128
|09/07(四)
|49613
|1486
|57350
|1481
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》
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