恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數229725張增7474張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為229725張，較前增7474張；若計入其他月份的未平倉合約，總數253813張，增7636張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/07(三)
|229725
|7474
|253813
|7636
|14/07(二)
|222251
|-4692
|246177
|-4818
|13/07(一)
|226943
|-7053
|250995
|-6978
|10/07(五)
|233996
|-4695
|257973
|-4596
|09/07(四)
|238691
|-16913
|262569
|-16605
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/07(三)
|138186
|1134
|152228
|1138
|14/07(二)
|137052
|741
|151090
|402
|13/07(一)
|136311
|-9547
|150688
|-9706
|10/07(五)
|145858
|2687
|160394
|2815
|09/07(四)
|143171
|-1997
|157579
|-2420
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》
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