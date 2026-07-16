期指高開188點報24841，國指期貨升56點報8232

期指高開188點報24841，國指期貨高開56點報8232，科指期貨高開27點報4764。
《經濟通通訊社16日專訊》
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16/07/2026 09:15
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上一篇新聞︰16/07/2026 15:03 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7615.5升0.8點
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16/07/2026 16:31 即月期指最後交易價24990升337點，低水19點
16/07/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數280055張減3195張
16/07/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數148105張，減826張
16/07/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數229725張增7474張
15/07/2026 19:42 《再戰明天》韓國央行公布議息結果，美國公布零售銷售等數據
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