  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
期貨新聞

16/07/2026 09:15

期指高開188點報24841，國指期貨升56點報8232

　　期指高開188點報24841，國指期貨高開56點報8232，科指期貨高開27點報4764。
《經濟通通訊社16日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰16/07/2026 15:03  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7615.5升0.8點

下一篇新聞︰16/07/2026 09:10  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7616.25升1.5點

其他
More

16/07/2026 16:31  即月期指最後交易價24990升337點，低水19點

16/07/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數280055張減3195張

16/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數148105張，減826張

16/07/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數229725張增7474張

15/07/2026 19:42  《再戰明天》韓國央行公布議息結果，美國公布零售銷售等數據

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第139日，美國連續第5日發動空襲，特...

16/07/2026 09:49

中東戰火

美伊戰爭重啟下，伊拉克新總理突訪白宮玄機

15/07/2026 18:31

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，長息掀戰幔，中銀香港特選客12個...

12/07/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金