  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

16/07/2026 16:31

即月期指最後交易價24990升337點，低水19點

　　即月期指最後交易價24990，升337點，低水19點，暫成交113919張。即月國指期貨最後交易價8304，升128點，低水14點，暫成交133782張。另外，即月科指期貨最後交易價4831，升94點，低水3點，暫成交187348張。
《經濟通通訊社16日專訊》

【你點睇？】政府公布白石角站項目推展模式，你是否支持白石角站附近用地改為全面興建私人住宅？ ► 立即投票

上一篇新聞︰16/07/2026 16:46  即月期指最後交易價24990升337點，成交114164張

下一篇新聞︰16/07/2026 15:03  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7615.5升0.8點

其他
More

16/07/2026 19:00  《日入而息》恒指全日升327點相隔1個月重上二萬五；據報長和(00001)出售資產套現

16/07/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報25026點，升36點，高水17點

16/07/2026 17:10  《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布零售銷售等數據

16/07/2026 09:15  期指高開188點報24841，國指期貨升56點報8232

16/07/2026 09:10  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7616.25升1.5點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日菲來台海「越界」，中國向美國「問界」

16/07/2026 15:22

大國博弈

中東戰火 | 伊朗戰火第139日，美國連續第5日發動空襲，特...

16/07/2026 09:49

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，長息掀戰幔，中銀香港特選客12個...

12/07/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金