即月期指最後交易價24990升337點，成交114164張

即月期指最後交易價24990，升337點，低水19點，成交114164張。即月國指期貨最後交易價8304，升128點，低水14點，成交134434張。另外，即月科指期貨最後交易價4831，升94點，低水3點，成交188068張。

《經濟通通訊社16日專訊》