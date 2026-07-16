即月期指最後交易價24990升337點，成交114164張

即月期指最後交易價24990，升337點，低水19點，成交114164張。即月國指期貨最後交易價8304，升128點，低水14點，成交134434張。另外，即月科指期貨最後交易價4831，升94點，低水3點，成交188068張。
《經濟通通訊社16日專訊》
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16/07/2026 16:46
即月期指最後交易價24990，升337點，低水19點，成交114164張。即月國指期貨最後交易價8304，升128點，低水14點，成交134434張。另外，即月科指期貨最後交易價4831，升94點，低水3點，成交188068張。
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