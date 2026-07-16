【夜期時段】即月期指最新報25026點，升36點，高水17點

即月期指在夜期時段開市報25019點，升29點，高水10點，最新報25026點，升36點，高水17點，合約成交274張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8321點，升17點，高水3點，最新報8318點，升14點，平水，合約成交491張。
《經濟通通訊社16日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
16/07/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報25019點，升29點，高水10點，最新報25026點，升36點，高水17點，合約成交274張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8321點，升17點，高水3點，最新報8318點，升14點，平水，合約成交491張。
《經濟通通訊社16日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰16/07/2026 19:00 《日入而息》恒指全日升327點相隔1個月重上二萬五；據報長和(00001)出售資產套現
下一篇新聞︰16/07/2026 17:10 《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布零售銷售等數據
17/07/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數217733張，減逾萬一張
17/07/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數271016張減9039張
16/07/2026 19:05 《再戰明天》特朗普向全國發表講話，美國公布進出口物價等數據
16/07/2026 16:46 即月期指最後交易價24990升337點，成交114164張
16/07/2026 16:31 即月期指最後交易價24990升337點，低水19點
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N