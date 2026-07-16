【夜期時段】即月期指最新報25026點，升36點，高水17點

即月期指在夜期時段開市報25019點，升29點，高水10點，最新報25026點，升36點，高水17點，合約成交274張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8321點，升17點，高水3點，最新報8318點，升14點，平水，合約成交491張。

《經濟通通訊社16日專訊》