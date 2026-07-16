《再戰明天》特朗普向全國發表講話，美國公布進出口物價等數據

特朗普向全國發表講話，及美國公布進出口物價等數據，料為周五（17日）市場焦點。



*歐洲央行執委發表演講，歐元區公布CPI*



各國重要經濟活動方面，周五本港時間9:00am，美國總統特朗普向全國發表講話。晚上6:00pm，歐洲央行執委奇波洛內就數字歐元發表演講。



數據方面，周五5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布6月消費者物價指數，月率料由0.1%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由3.2%收窄至3%。8:30pm，美國公布6月建築許可，月率跌幅料由0.7%收窄至0.2%；6月出口物價，月率料由1.3%逆轉至下滑0.6%；6月進口物價月率料由1.9%逆轉至下滑0.6%，年率升幅料維持於6.7%；6月新屋動工料由117.7萬升至131.2萬，月率料由下滑15.4%改善至升11.3%。9:15pm，美國公布6月產能利用率，料維持於76.2%；6月工業生產月率升幅料由0.1%擴大至0.2%。10:00pm，美國公布7月密歇根大學消費者信心指數，料由49.5升至51。



在本港，明日公布業績的公司有:中國置業投資(00736)等。

《經濟通通訊社16日專訊》