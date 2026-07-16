16/07/2026 19:00
《日入而息》恒指全日升327點相隔1個月重上二萬五；據報長和(00001)出售資產套現
|先正達傳推遲50億美元香港IPO，待農業市場環境改善，料2027年上市機會較大
|彭博指據報長和(00001)出售資產套現，是為領導層換班鋪路
|恒指全日升327點相隔1個月重上二萬五，泡泡瑪特領漲7%，阿里七連升
|泡泡瑪特(09992)王寧率高管團訪蘋果美國總部，送庫克、特努斯FIFA聯名LABUBU
|習近平上海考察稱高質量推進城市更新，做細做實各項工作
|多地遭受暴雨洪澇災害，商務部表示做好生活必需品供應保障
|住建部「好房子」指南再次徵求意見，聚焦結構安全、智能家居等技術要求
|中國開源AI模型是「陷阱」？外交部表示反對以意識形態劃線和技術封鎖
|台積電第二季淨利潤同比增77%，全年資本支出加碼至最高640億美元
|韓國KOSPI指數下跌逾6%，跌穿7000點大關
|新皇崗口岸條例草案內會極速完成審議，鄧炳強請求明日加開大會恢復二讀
《即日市況》
|恒指全日升327點相隔1個月重上二萬五，泡泡瑪特領漲7%，阿里七連升
《深滬股市》
|滬綜指收挫1.85%失三千九，半導體產業鏈持續調整
《美元匯價》
|歐元最新報1.1464/66，日圓最新報162.17/19
《公司資訊》
|先正達傳推遲50億美元香港IPO，待農業市場環境改善，料2027年上市機會較大
|健世科技(09877)自主研發經導管三尖瓣置換系統完成FDA批准的關鍵性註冊臨床試驗首批受試者植入
|花樣年控股(01777)已指定7月30日為重組生效日期
|石四藥(02005)膽固醇新藥獲國家藥監局註冊批件
|恒富控股(00643)今日開市前停牌，待公布原因
|上諭集團(01633)今日開市前停牌，待內幕消息
|彭博指據報長和(00001)出售資產套現，是為領導層換班鋪路
|泡泡瑪特(09992)王寧率高管團訪蘋果美國總部，送庫克、特努斯FIFA聯名LABUBU
|聯邦制藥(03933)旗下糖尿藥UBT251已收取獨家許可協議的里程碑付款
|迷策略(02440)附屬Grade10卡牌業務登陸韓國市場
|百信國際(00574)接獲復牌指引，續停牌
|九興控股(01836)第二季總綜合收入按年增加約1.2%，上半年升約1.5%
|諾誠健華(09969)一款抑制劑在一項II/III期臨床研究II期部分成功達到主要終點
|港龍中國地產(06968)上半年合同銷售金額按年下跌72.8%
|百度(09888)尋求於香港主板轉換為雙重主要上市，料本年度內生效
|阿里千問首款AI智能體耳機據報將亮相世界人工智能大會
|小米(01810)發布具身基座模型Xiaomi-Robotics-1將全面開源代碼和模型權重
|豪威集團(00501)控股股東虞仁榮以信託質押約0.72% A股取得真實融資
|大快活(00052)附屬4081萬元續租中環萬年大廈2層店舖
|哈爾濱銀行(06138)杜曉權董事任職資格獲監管當局核准
|興證國際(06058)附屬約1.8億元出售永續證券
|德昌電機(00179)首財季營業額按年上升2%
|雲南建投混凝土(01847)委任王俊傑為總工程師
《中國要聞》
|習近平上海考察稱高質量推進城市更新，做細做實各項工作
|機構指中國整體融資需求仍偏弱，宏觀政策要持續發力
|國家疾控局指暑期病媒生物傳染病風險升高，新冠病毒呈低流行水平
|斯年智駕獲3億元C輪融資，用於新一代車規級自動駕駛方案研發
|金監總局表示完善中國普惠金融體系，提升小微企業服務水平
|國家醫保局表示去年醫保待遇享受人次達87.5億
|多地遭受暴雨洪澇災害，商務部表示做好生活必需品供應保障
|中國第二季金融業GDP增幅擴至6.9%，房地產業跌0.2%
|商務部指將根據國內外氦氣供需變化，適時調整出口管理
|住建部「好房子」指南再次徵求意見，聚焦結構安全、智能家居等技術要求
|內地多家對沖基金據報開始退出AI板塊，警惕行業拐點將至
|人行6260億逆回購利率持平，淨投放6160億
|中國一汽入駐阿里雲百煉，為首個商業化車企大模型
|中興全球首款AI智能體手機努比亞NaviX Ultra亮相
|智聯指上半年AI行業職位增10.6%，上海職位數增速最快
|榮耀機器人手機Robot Phone兩款配色亮相，即將開啟預約
|豆包AI手機據報今年將發布多款機型，備貨量約20萬台
|智己汽車多地經銷商經營異常，車主退款難、員工遭欠薪
|寰宇航指國家將統一管控可回收火箭相關試驗，試驗須在官方主導平台開展
|均普智能自研無人產線將亮相WAIC，6台機器人合作裝配新能源車BMS控制器
|金山辦公發布AI辦公智能體「靈犀專業版」和「WPS Comate」
|OPPO旗下realme暫停中國市場產品更新，將聚焦海外市場
|TCL科技參與長鑫科技IPO戰略配售，獲配約1.58億元
《寶島快訊》
|台股收跌0.01%，報45624.98點
|台積電第二季淨利潤同比增77%，全年資本支出加碼至最高640億美元
《大國博弈》
|王滬寧晤朝鮮勞動黨書記趙甬元，雙方重申深化中朝友好合作
|中國開源AI模型是「陷阱」？外交部表示反對以意識形態劃線和技術封鎖
|回應安世半導體問題進展，商務部指中荷應推動企業協商化解糾紛
|美貿易代表指中美9月峰會將評估現有承諾，而非促成新協議；少量英偉達H200芯片已賣給中國？中國商務部表示不了解情況
《國際要聞》
|伊朗戰火第139日，美國連續第5日發動空襲，特朗普稱德黑蘭尋求對話
|皮尤調查指英法加拿大等多國民眾對中國好感度超過美國
|直布羅陀與西班牙拆除邊境圍欄，桑切斯稱歐陸最後一面牆倒下
《外圍經濟》
|加拿大央行連續六次按兵不動，維持息率2.25厘
|韓國KOSPI指數下跌逾6%，跌穿7000點大關；韓國央行將基準利率調高25個基點，至2.75厘；韓國金融監管機構主席表示很快公布針對單一股票槓桿ETF的措施
|美國6月PPI意外按月下跌0.3%，通脹放緩趨勢進一步明確；聯儲局褐皮書指經濟延續溫和擴張，數據中心撐起製造業；美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特稱最新CPI數據不支持加息
|蘋果收市升4%，市值逾4.8萬億美元
|三星端側模型通過人工智能服務備案，百度智能雲為合作方
|英偉達與日本四家自動化企業擴大機械人開發合作
《其他消息》
|新皇崗口岸條例草案內會極速完成審議，鄧炳強請求明日加開大會恢復二讀；立法會下午召開特別會議討論《皇崗口岸港方口岸區條例草案》，議員料加班開會以求盡快通過有關草案
|航空交通量續增長達6300萬人次，機管局本年度盈利20.43億元，將向政府派股息5億元
|陳美寶稱下月邀請平台公司申請網約車服務牌照，首批平台牌照最快月底起陸續發出；滴滴歡迎立會完成網約車規管附屬法例審議，將積極配合政府後續安排；高德地圖認可政府網約車規管制度核心宗旨，續協助的士業界增加接單機會
|旅發局指本港上半年訪港旅客錄得約2671萬人次，當中內地旅客佔2056萬
|梁振英稱國家十分重視香港國際金融功能，建議金發局升格
|港投公司去年投資組合淨內部回報率14%
|李小加指滴灌通低估微小合同運營成本，但預告將靠AI重新出發
|丁晨稱香港國際資管中心吸引力逐步提升，交易所交易產品近10年最具成長性
|聯辦處今日起實施調查私人樓宇滲水的新程序
|本港5月整體出口貨量及進口貨量分別上升25.8%及27.4%
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