恒指期貨現貨月份未平倉合約總數132666張，減15439張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為132666張，較前減15439張；若計入其他月份的未平倉合約，總數153319張，減15440張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/07(四)
|132666
|-15439
|153319
|-15440
|15/07(三)
|148105
|-826
|168759
|1618
|14/07(二)
|148931
|5800
|167141
|5437
|13/07(一)
|143131
|6886
|161704
|12609
|10/07(五)
|136245
|-4327
|149095
|-4065
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/07(四)
|46105
|-5000
|62911
|-4862
|15/07(三)
|51105
|-966
|67773
|1673
|14/07(二)
|52071
|-254
|66100
|-331
|13/07(一)
|52325
|8149
|66431
|14209
|10/07(五)
|44176
|-5437
|52222
|-5128
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
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