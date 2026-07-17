恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數271016張減9039張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為271016張，較前減9039張；若計入其他月份的未平倉合約，總數349254張，減5971張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/07(四)
|271016
|-9039
|349254
|-5971
|15/07(三)
|280055
|-3195
|355225
|-2028
|14/07(二)
|283250
|11390
|357253
|14083
|13/07(一)
|271860
|-834
|343170
|7371
|10/07(五)
|272694
|4592
|335799
|17062
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/07(四)
|115429
|-3176
|177322
|-768
|15/07(三)
|118605
|1931
|178090
|3666
|14/07(二)
|116674
|-374
|174424
|2162
|13/07(一)
|117048
|9755
|172262
|17193
|10/07(五)
|107293
|5770
|155069
|17574
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
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