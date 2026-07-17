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17/07/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數217733張，減逾萬一張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為217733張，較前減11992張；若計入其他月份的未平倉合約，總數242666張，減11147張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/07(四)217733-11992242666-11147
15/07(三)22972574742538137636
14/07(二)222251-4692246177-4818
13/07(一)226943-7053250995-6978
10/07(五)233996-4695257973-4596

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/07(四)135452-2734150291-1937
15/07(三)13818611341522281138
14/07(二)137052741151090402
13/07(一)136311-9547150688-9706
10/07(五)14585826871603942815

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》

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