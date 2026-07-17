即月期指最後交易價24470跌520點，低水92點

即月期指最後交易價24470，跌520點，低水92點，暫成交126503張。即月國指期貨最後交易價8108，跌196點，低水29點，暫成交157710張。另外，即月科指期貨最後交易價4614，跌216點，低水9點，暫成交247697張。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/07/2026 16:31
即月期指最後交易價24470，跌520點，低水92點，暫成交126503張。即月國指期貨最後交易價8108，跌196點，低水29點，暫成交157710張。另外，即月科指期貨最後交易價4614，跌216點，低水9點，暫成交247697張。
《經濟通通訊社17日專訊》
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