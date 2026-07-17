【夜期時段】即月期指最新報24500點，升30點，低水62點

即月期指在夜期時段開市報24489點，升19點，低水73點，最新報24500點，升30點，低水62點，合約成交587張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8127點，升19點，低水10點，最新報8116點，升8點，低水21點，合約成交557張。

《經濟通通訊社17日專訊》