【夜期時段】即月期指最新報24500點，升30點，低水62點

即月期指在夜期時段開市報24489點，升19點，低水73點，最新報24500點，升30點，低水62點，合約成交587張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8127點，升19點，低水10點，最新報8116點，升8點，低水21點，合約成交557張。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/07/2026 17:20
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