《日入而息》SHEIN據報獲港交所批准上市申請，恒指全周升387點連升三周

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|中際旭創通過港交所上市聆訊，傳集資額高達80億美元
|內地光學模組製造商新易盛據報以保密方式申港上市，籌最多390億元
|本港今年4月至6月經季節性調整的失業率為3.7%
|中原CCL按周微跌0.13%連跌2周，短期樓價上升方向未變，惟升幅將會減慢
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|港交所(00388)支持以人民幣繳付印花稅及交易相關費用
|國泰航空(00293)延後恢復往返中東地區的客、貨運服務
|百度(09888)蘿蔔快跑進軍中亞，與哈薩克斯坦TPH簽署戰略合作協議
|外匯局指首季末全口徑外債餘額2.41萬億美元，環比增3.6%；前5月外資來華投資淨增約1600億美元優於去年同期，未來料繼續向好；6月美元計銀行結售匯順差566億美元；上半年外資來華投資呈淨流入，將堅定擴大對外開放；上半年涉外收支規模創新高，非銀跨境資金淨流入2472億美元
|外匯局擬全國推廣綠色外債試點，擴大科創、綠色金融服務惠及面；完善「宏觀審慎+微觀監管」，必要時強化逆周期調節；未來國際收支有望保持基本平衡；爭取盡快發放新一輪QDII額度，進一步向公募產品傾斜
|特朗普全國講話直指華干預大選，中美關係掀新風浪；京堅決反對並要求美國立即撤銷對中國記者歧視性政策
|特朗普擬向海外綠卡申請人徵10萬美元保證金；白宮再曝內幕交易醜聞，特朗普提詞員利用演講訊息牟利遭調查；特朗普媒體擬推付費服務，出售Truth Social熱門帳戶發帖快速訪問權
|新皇崗口岸條例三讀通過，5分鐘通關助融入大灣區一小時生活圈
|政府就東九龍智慧綠色集體運輸系統公開招標，採「雙信封制」，目標2033年或之前通車
|亞股齊瀉港股本月首見資金流出，恒指跌446點收報24562，全周仍升387點連升三周
|滬綜指收跌3%失守三千八，本周跌5.8%，科創板重挫逾7%
|歐元最新報1.1439/41，日圓最新報162.36/37
|中際旭創通過港交所上市聆訊，傳集資額高達80億美元
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|未盈利生物科技公司亦諾微醫藥，遞交來港上市申請
|SHEIN據報獲港交所批准上市申請，料集資最多約234億元
|越疆科技(02432)「H回A」上會前夕，遭聯合創始人實名舉報招股書「重大股權瑕疵及隱瞞」
|特步國際(01368)上半年零售銷售錄得低單位數下跌
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|百度(09888)蘿蔔快跑進軍中亞，與哈薩克斯坦TPH簽署戰略合作協議
|沽神Michael Burry稱現在是逢低買入港股「好時機」，早前加倉京東(09618)股票
|和電香港(00215)夥海洋公園推出AI保育與再生能源課程
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|信銀國際發行美元與離岸人民幣雙幣種額外一級資本證券
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|星星集團(01560)附屬與上海商業銀行訂立和解協議，自願交還位於元朗虹方等物業
|秦港股份(03369)上半年吞吐量按年升7.69%
|京東方精電(00710)根據股份獎勵計劃購買股份
|石藥集團(01093)恩維曲妥珠單抗注射液的新藥上市申請獲國家藥監局受理
|銀河證券(06881)獲批覆同意發行不超過500億元人民幣公司債券
|弘陽地產(01996)延長提早重組支持協議費用期限及基礎重組支持協議費用期限
|華芢生物(02396)本月22日起中文股份簡稱更改為「青城新藥-B」
|康大食品(00834)中文股份簡稱本月22日起更改為「盛融控股」
|國泰航空(00293)延後恢復往返中東地區的客、貨運服務
|安踏體育(02020)次季安踏品牌產品零售金額按年錄得低單位數的正增長
|合生創展集團(00754)6月總合約銷售金額按年跌66.4%
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|外匯局指首季末全口徑外債餘額2.41萬億美元，環比增3.6%；前5月外資來華投資淨增約1600億美元優於去年同期，未來料繼續向好；6月美元計銀行結售匯順差566億美元；上半年外資來華投資呈淨流入，將堅定擴大對外開放；上半年涉外收支規模創新高，非銀跨境資金淨流入2472億美元
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|英國政府將中資英鋼國有化，中國外交部稱堅決反對和強烈不滿
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|美國對伊朗發動新一輪打擊，霍爾木茲海峽航運量驟降；華外交部表示中巴呼籲美伊雙方盡快停火復談
|美國落實對巴西加徵25%關稅，本月22日生效
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|UBP將黃金年底目標價下調至4800美元，等待更明確買進訊號
|東京股市黑色星期五，鎧俠暴跌16.1%，財相口頭干預匯市失效；日本首相高市早苗稱養老基金投資國內資產至關重要
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|新皇崗口岸條例三讀通過，5分鐘通關助融入大灣區一小時生活圈
|公司註冊處指本地公司逾160萬間創新高，接70份遷冊申請，42間公司已成功遷冊來港；今年上半年新註冊的本地公司和經遷冊公司總數為12.25萬
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|卓永興稱當局優化宏福苑租金補助，劃一向業主發放4期共30萬補助
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|賴翠碧籲事務所及上市公司棄成本主導思維，考慮審計質素為先
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|政府統計處指10%受訪者預計第三季業務狀況較上一季為佳；本港今年4月至6月經季節性調整的失業率為3.7%
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