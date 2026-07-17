《日入而息》SHEIN據報獲港交所批准上市申請，恒指全周升387點連升三周

中際旭創通過港交所上市聆訊，傳集資額高達80億美元

內地光學模組製造商新易盛據報以保密方式申港上市，籌最多390億元

未盈利生物科技公司亦諾微醫藥，遞交來港上市申請

SHEIN據報獲港交所批准上市申請，料集資最多約234億元

越疆科技(02432)「H回A」上會前夕，遭聯合創始人實名舉報招股書「重大股權瑕疵及隱瞞」

特步國際(01368)上半年零售銷售錄得低單位數下跌

港交所(00388)支持以人民幣繳付印花稅及交易相關費用

香港電訊(06823)計劃推出3.2Tbps AI DCI Superhighway，較傳統光纖時延低約30%

智昇集團(08370)預期目標公司與頂尖互聯網企業簽署15億至16億美元託管服務協議

HKTVmall今個星期續推出「平日限定優惠」及「周末85折」

阿里(09988)飛豬據報啟動大規模裁員，公司稱變動比例不到10%；AlipayHK聯乘香港快運推出4日快閃85折機票優惠；淘寶實體店「PapaHome」10月過海，進駐銅鑼灣Fashion Walk

百度(09888)蘿蔔快跑進軍中亞，與哈薩克斯坦TPH簽署戰略合作協議

沽神Michael Burry稱現在是逢低買入港股「好時機」，早前加倉京東(09618)股票

和電香港(00215)夥海洋公園推出AI保育與再生能源課程

周大福人壽與騰訊音樂娛樂集團達成長期戰略合作，將2026 TIMA國際音樂大賞引入香港

信銀國際發行美元與離岸人民幣雙幣種額外一級資本證券

聯交所譴責佳源服務(01153)前主席朱宏戈，並作出董事不適合性聲明

星星集團(01560)附屬與上海商業銀行訂立和解協議，自願交還位於元朗虹方等物業

秦港股份(03369)上半年吞吐量按年升7.69%

京東方精電(00710)根據股份獎勵計劃購買股份

石藥集團(01093)恩維曲妥珠單抗注射液的新藥上市申請獲國家藥監局受理

銀河證券(06881)獲批覆同意發行不超過500億元人民幣公司債券

弘陽地產(01996)延長提早重組支持協議費用期限及基礎重組支持協議費用期限

華芢生物(02396)本月22日起中文股份簡稱更改為「青城新藥-B」

康大食品(00834)中文股份簡稱本月22日起更改為「盛融控股」

國泰航空(00293)延後恢復往返中東地區的客、貨運服務

安踏體育(02020)次季安踏品牌產品零售金額按年錄得低單位數的正增長

合生創展集團(00754)6月總合約銷售金額按年跌66.4%

中銀香港(02388)優化長者提款服務，覆蓋全港逾3000部自動櫃員機

華潤電力(00836)6月附屬電廠售電量按年5.1%，上半年升12.8%

城巴母企漢思集團(00554)指燃油價格高企，料未來一段時間財務表現續受不利影響

百勝中國(09987)本月30日或前後審議宣派及支付季度股息

匯量科技(01860)擬進一步動用最高3億元於公開市場購回股份