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17/07/2026 19:20

《日入而息》SHEIN據報獲港交所批准上市申請，恒指全周升387點連升三周

沽神Michael Burry稱現在是逢低買入港股「好時機」，早前加倉京東(09618)股票
SHEIN據報獲港交所批准上市申請，料集資最多約234億元
中際旭創通過港交所上市聆訊，傳集資額高達80億美元
內地光學模組製造商新易盛據報以保密方式申港上市，籌最多390億元
本港今年4月至6月經季節性調整的失業率為3.7%
中原CCL按周微跌0.13%連跌2周，短期樓價上升方向未變，惟升幅將會減慢
施永青稱新盤定價過急買家抗拒高追，一手成交減慢，下調全年樓價升幅預測至15%；中原投資夥中旅社推一條龍學生公寓服務，首階段提供二千個宿位
港交所(00388)支持以人民幣繳付印花稅及交易相關費用
國泰航空(00293)延後恢復往返中東地區的客、貨運服務
百度(09888)蘿蔔快跑進軍中亞，與哈薩克斯坦TPH簽署戰略合作協議
外匯局指首季末全口徑外債餘額2.41萬億美元，環比增3.6%；前5月外資來華投資淨增約1600億美元優於去年同期，未來料繼續向好；6月美元計銀行結售匯順差566億美元；上半年外資來華投資呈淨流入，將堅定擴大對外開放；上半年涉外收支規模創新高，非銀跨境資金淨流入2472億美元
外匯局擬全國推廣綠色外債試點，擴大科創、綠色金融服務惠及面；完善「宏觀審慎+微觀監管」，必要時強化逆周期調節；未來國際收支有望保持基本平衡；爭取盡快發放新一輪QDII額度，進一步向公募產品傾斜
特朗普全國講話直指華干預大選，中美關係掀新風浪；京堅決反對並要求美國立即撤銷對中國記者歧視性政策
特朗普擬向海外綠卡申請人徵10萬美元保證金；白宮再曝內幕交易醜聞，特朗普提詞員利用演講訊息牟利遭調查；特朗普媒體擬推付費服務，出售Truth Social熱門帳戶發帖快速訪問權
新皇崗口岸條例三讀通過，5分鐘通關助融入大灣區一小時生活圈
政府就東九龍智慧綠色集體運輸系統公開招標，採「雙信封制」，目標2033年或之前通車
　
《即日市況》　
亞股齊瀉港股本月首見資金流出，恒指跌446點收報24562，全周仍升387點連升三周
　
《深滬股市》　
滬綜指收跌3%失守三千八，本周跌5.8%，科創板重挫逾7%
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1439/41，日圓最新報162.36/37
　　
《公司資訊》　
中際旭創通過港交所上市聆訊，傳集資額高達80億美元
內地光學模組製造商新易盛據報以保密方式申港上市，籌最多390億元
未盈利生物科技公司亦諾微醫藥，遞交來港上市申請
SHEIN據報獲港交所批准上市申請，料集資最多約234億元
越疆科技(02432)「H回A」上會前夕，遭聯合創始人實名舉報招股書「重大股權瑕疵及隱瞞」
特步國際(01368)上半年零售銷售錄得低單位數下跌
港交所(00388)支持以人民幣繳付印花稅及交易相關費用
香港電訊(06823)計劃推出3.2Tbps AI DCI Superhighway，較傳統光纖時延低約30%
智昇集團(08370)預期目標公司與頂尖互聯網企業簽署15億至16億美元託管服務協議
HKTVmall今個星期續推出「平日限定優惠」及「周末85折」
阿里(09988)飛豬據報啟動大規模裁員，公司稱變動比例不到10%；AlipayHK聯乘香港快運推出4日快閃85折機票優惠；淘寶實體店「PapaHome」10月過海，進駐銅鑼灣Fashion Walk
百度(09888)蘿蔔快跑進軍中亞，與哈薩克斯坦TPH簽署戰略合作協議
沽神Michael Burry稱現在是逢低買入港股「好時機」，早前加倉京東(09618)股票
和電香港(00215)夥海洋公園推出AI保育與再生能源課程
周大福人壽與騰訊音樂娛樂集團達成長期戰略合作，將2026 TIMA國際音樂大賞引入香港
信銀國際發行美元與離岸人民幣雙幣種額外一級資本證券
聯交所譴責佳源服務(01153)前主席朱宏戈，並作出董事不適合性聲明
星星集團(01560)附屬與上海商業銀行訂立和解協議，自願交還位於元朗虹方等物業
秦港股份(03369)上半年吞吐量按年升7.69%
京東方精電(00710)根據股份獎勵計劃購買股份
石藥集團(01093)恩維曲妥珠單抗注射液的新藥上市申請獲國家藥監局受理
銀河證券(06881)獲批覆同意發行不超過500億元人民幣公司債券
弘陽地產(01996)延長提早重組支持協議費用期限及基礎重組支持協議費用期限
華芢生物(02396)本月22日起中文股份簡稱更改為「青城新藥-B」
康大食品(00834)中文股份簡稱本月22日起更改為「盛融控股」
國泰航空(00293)延後恢復往返中東地區的客、貨運服務
安踏體育(02020)次季安踏品牌產品零售金額按年錄得低單位數的正增長
合生創展集團(00754)6月總合約銷售金額按年跌66.4%
中銀香港(02388)優化長者提款服務，覆蓋全港逾3000部自動櫃員機
華潤電力(00836)6月附屬電廠售電量按年5.1%，上半年升12.8%
城巴母企漢思集團(00554)指燃油價格高企，料未來一段時間財務表現續受不利影響
百勝中國(09987)本月30日或前後審議宣派及支付季度股息
匯量科技(01860)擬進一步動用最高3億元於公開市場購回股份
領益智造(01688)調升A股回購總額至4億元人民幣至8億元人民幣
　
《中國要聞》　
外交部表示將推動世界人工智能合作組織盡早啟動運轉
京滬高鐵、鐵路200多趟列車7月20日起試點提前60天預約購票
內地汽柴油價明起每噸分別上調300元、290元，年內第九漲
市監總局指面向14歲以下兒童「拼豆」產品，應通過玩具CCC認證或符合相關國標
內地鋰原電池等電池免消費稅政策9月取消，分階段徵至4%
三部門部署海水淡化產業發展，目標2030年單日工程規模超450萬噸
外匯局擬全國推廣綠色外債試點，擴大科創、綠色金融服務惠及面；完善「宏觀審慎+微觀監管」，必要時強化逆周期調節；未來國際收支有望保持基本平衡；爭取盡快發放新一輪QDII額度，進一步向公募產品傾斜
外匯局指首季末全口徑外債餘額2.41萬億美元，環比增3.6%；前5月外資來華投資淨增約1600億美元優於去年同期，未來料繼續向好；6月美元計銀行結售匯順差566億美元；上半年外資來華投資呈淨流入，將堅定擴大對外開放；上半年涉外收支規模創新高，非銀跨境資金淨流入2472億美元
人行4505億逆回購利率持平，全周放水19015億創三年半高
深圳市原統戰部長王強涉嚴重違紀違法，主動投案受查
長鑫科技申購戶數942.9萬科創板新高，中籤率0.471%
中國氣象局千億參數級氣象模型「風和」啟動全球開源計劃
　
《寶島快訊》　
台股狂瀉逾2900點收挫6.47%，失四萬三報42671點
　
《大國博弈》　
王滬寧受邀訪朝，金正恩會見稱發展雙邊關係是朝方最重要戰略事業
英國政府將中資英鋼國有化，中國外交部稱堅決反對和強烈不滿
特朗普全國講話直指華干預大選，中美關係掀新風浪；京堅決反對並要求美國立即撤銷對中國記者歧視性政策
　
《國際要聞》　
美國對伊朗發動新一輪打擊，霍爾木茲海峽航運量驟降；華外交部表示中巴呼籲美伊雙方盡快停火復談
美國落實對巴西加徵25%關稅，本月22日生效
特朗普擬向海外綠卡申請人徵10萬美元保證金；白宮再曝內幕交易醜聞，特朗普提詞員利用演講訊息牟利遭調查；特朗普媒體擬推付費服務，出售Truth Social熱門帳戶發帖快速訪問權
　
《外圍經濟》　
UBP將黃金年底目標價下調至4800美元，等待更明確買進訊號
東京股市黑色星期五，鎧俠暴跌16.1%，財相口頭干預匯市失效；日本首相高市早苗稱養老基金投資國內資產至關重要
美股期指下滑，市場憂AI升勢難持續；美國經濟數據好轉，費城聯儲7月製造業指數飆升至41.4；達拉斯聯儲行行長洛根：應適度加息抗通脹
　
《其他消息》　
新皇崗口岸條例三讀通過，5分鐘通關助融入大灣區一小時生活圈
公司註冊處指本地公司逾160萬間創新高，接70份遷冊申請，42間公司已成功遷冊來港；今年上半年新註冊的本地公司和經遷冊公司總數為12.25萬
積金評級指滙豐及永明成第二季最大淨流入贏家，季度淨流入突破120億元
大埔英藝幼稚園因租務問題結業，教育局已知悉，校方將安排轉校及提供學費補貼
建築地盤全面禁煙法例今起生效，違者即時票控罰3000元
卓永興稱當局優化宏福苑租金補助，劃一向業主發放4期共30萬補助
政府就東九龍智慧綠色集體運輸系統公開招標，採「雙信封制」，目標2033年或之前通車
香港仔隧道巴士轉乘站本月26日啟用，陳美寶視察稱由不可能變成可能
賴翠碧籲事務所及上市公司棄成本主導思維，考慮審計質素為先
中原CCL按周微跌0.13%連跌2周，短期樓價上升方向未變，惟升幅將會減慢
施永青稱新盤定價過急買家抗拒高追，一手成交減慢，下調全年樓價升幅預測至15%
政府統計處指10%受訪者預計第三季業務狀況較上一季為佳；本港今年4月至6月經季節性調整的失業率為3.7%
中原投資夥中旅社推一條龍學生公寓服務，首階段提供二千個宿位

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17/07/2026 16:46  即月期指最後交易價24470跌520點，成交126842張

17/07/2026 16:31  即月期指最後交易價24470跌520點，低水92點

17/07/2026 15:05  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7511.0跌66.75點

17/07/2026 09:15  期指低開95點報24895，國指期貨跌15點報8289

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