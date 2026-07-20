【夜期時段】即月期指最新報25122點，跌30點，低水21點

即月期指在夜期時段開市報25146點，跌6點，高水3點，最新報25122點，跌30點，低水21點，合約成交293張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8385點，跌2點，高水3點，最新報8378點，跌9點，低水4點，合約成交192張。

《經濟通通訊社20日專訊》