20/07/2026 19:07
《日入而息》港交所傳考慮提早開市兼取消午休，李開復旗下AI初創企業「零一萬物」傳明年赴港上市
|港交所(00388)正研究包括延長交易時段等多項提升市場便利性措施；彭博指據報港交所研延長股票交易時間，擬取消午休時段，另探討增設晚市時段
|長和(00001)尚未就屈臣氏集團IPO事宜或相關時間表作出決定，此前傳英國上市計劃或延至明年
|李開復旗下AI初創企業「零一萬物」傳明年赴港上市，正逐步解除離岸控股架構
|騰訊(00700)升級發布具身智能全棧方案，ADP4.0海外版上線；報告騰訊WorkBuddy單月訪問量達2097萬次，領跑辦公智能體市場
|帝盛酒店集團完成向京東(09618)出售Silka Seaview學生宿舍物業，料帶來可觀淨現金收益
|中軟國際(00354)夥Kimi開發者月之暗面簽合作協議，共建FDE創新實驗室
|信達香港據報考慮發行最多30億元人民幣離岸債券
|彭博指KKR及AEW擬大幅折價拋售中國商業地產資產
|渣打(02888)丁爽稱下調全球經濟增長預測至3%，料美國今明兩年將維持利率不變；胡東安預計今年香港GDP增長4.3%，下半年3個月港元拆息處於約3厘水平
|中證監召開座談會，投資者建議加強一二級市場逆周期調節
|內地7月LPR連續14個月不變，1年期3%，5年期以上3.5%；息差承壓7月LPR連續14個月不變，分析料年內仍有可能降息
|SpaceX將「星艦」第13次試飛延後至本周四
|貝安德就任英國首相後首次演講，據報將強調需要更穩定政治環境
《即日市況》
|恒指升580點收報25143企穩兩萬五，阿里騰訊收升逾3%，北水流出60億
《深滬股市》
|滬指收升0.85%三千八得而復失，能源、「中字頭」股跑出
《美元匯價》
|歐元最新報1.1429/31，日圓最新報162.41/45
《公司資訊》
|李開復旗下AI初創企業「零一萬物」傳明年赴港上市，正逐步解除離岸控股架構
|中國鋁業(02600)控股股東中鋁集團擬斥10至20億人幣增持A股及H股
|中煤能源(01898)控股股東擬斥5000萬至1億元人幣增持A股
|中車(01766)控股股東擬斥1.5億至3億元人幣增持A股
|帝盛酒店集團完成向京東(09618)出售Silka Seaview學生宿舍物業，料帶來可觀淨現金收益
|中軟國際(00354)夥Kimi開發者月之暗面簽合作協議，共建FDE創新實驗室
|騰訊(00700)升級發布具身智能全棧方案，ADP4.0海外版上線；報告騰訊WorkBuddy單月訪問量達2097萬次，領跑辦公智能體市場
|兆科眼科(06622)老花眼創新藥YUVEZZI獲澳門政府藥物監督管理局批准
|太古地產(01972)「環境績效約章」香港及內地租戶參與率創新高
|新地(00016)元朗芊御首輪銷售138伙即日沽清套現逾7.3億，另加推114伙
|港第二大酒店項目世茂(00813)喜來登遭銀行接管，總經理稱有財團感興趣接手
|本田與廣汽(02238)續簽合資協議，將廣汽本田經營期限延長至2038年
|港交所(00388)正研究包括延長交易時段等多項提升市場便利性措施；彭博指據報港交所研延長股票交易時間，擬取消午休時段，另探討增設晚市時段
|建行亞洲支持金融業共建可持續披露生態圈倡議，積極推動香港可持續披露發展
|渣打(02888)牽頭碇點金融科技，傳最快月底推港元穩定幣HKDAP；丁爽稱下調全球經濟增長預測至3%，料美國今明兩年將維持利率不變；胡東安預計今年香港GDP增長4.3%，下半年3個月港元拆息處於約3厘水平
|滙豐榮膺《歐洲貨幣》「香港最佳銀行」，並獲評選為「亞洲最佳銀行」
|王寧、段永平世界盃決賽看台同框，泡泡瑪特(09992)兩大股東首次合照
|中廣核電力(01816)部分附屬公司新獲得上網電價
|秀商時代控股(01849)要求將上市委員會有關取消上市地位的決定轉交上市覆核委員會進行覆核
|易緯集團(03893)可換股債券換股
|重塑能源(02570)董事會主席林琦自願禁售承諾
|長和(00001)尚未就屈臣氏集團IPO事宜或相關時間表作出決定，此前傳英國上市計劃或延至明年
|兗煤澳大利亞(03668)第二季權益商品煤產量創單季新高，維持全年指引不變
|中飛租賃(01848)與土耳其航空簽署七架全新A321neo飛機租賃協議
|首控集團(01269)新清盤呈請將押後到今年10月26日上午9時30分進行
|興證國際(06058)於公開市場出售本金總額為1.08億元人民幣之債券
《中國要聞》
|工信部表示C919大飛機累計交付41架，安全飛行時長破13萬小時
|工信部將印發算力標準體系建設指南，推動建立算力市場化定價等標準；加快出台「人工智能+軟件」行動方案，推動軟件開發智能化轉型；加緊制定政策文件，著力破除技術交易過程中區域壁壘和制度障礙；三方面做好新一代通信網規劃建設，推動信息通信業發展
|中證監召開座談會，投資者建議加強一二級市場逆周期調節
|世界人工智能大會上海閉幕，預計達成約203.6億元意向採購金額
|保險業已就重慶彭水山崩賠付815萬元，就廣西等20省水災賠付近35億
|內地6月青年失業率降至14.9%，創一年新低
|內地7月LPR連續14個月不變，1年期3%，5年期以上3.5%；息差承壓7月LPR連續14個月不變，分析料年內仍有可能降息
|人行3985億逆回購利率持平，淨投放1745億
|長鑫科技IPO中籤號逾770萬個，中籤率0.47%
|字節跳動上線音頻創作模型Seed Audio 1.0
|月之暗面Kimi因算力緊缺宣布暫停新增用戶訂閱
|彭博指KKR及AEW擬大幅折價拋售中國商業地產資產
|世界盃期間中國體育彩票總銷量近833億元，淘汰賽首周超170億元
《寶島快訊》
|台股收跌0.52%，報42449.7點
《大國博弈》
|王毅周三赴菲律賓出席中國-東盟外長會議，翌日訪吉爾吉斯
|中國6月自美國進口大豆同比下降21%，自巴西進口增14%
|中國6月稀土磁鐵出口量價齊升，對日本出口降至五年同期新低
|中國6月自中東進口原油驟降，自俄羅斯進口持穩
《國際要聞》
|美國對伊朗發動第九波空襲，雙方衝突升級
|貝安德就任英國首相後首次演講，據報將強調需要更穩定政治環境
《外圍經濟》
|瑞士嘉盛指通脹於暑期暫見降溫，仍料聯儲局今年12月及明年各加息一次；新加坡銀行指市場未出現AI泡沫，料聯儲局政策仍會保持謹慎
|韓國KOSPI指數開市下跌2.6%，日股休市；花旗將韓國股市評級下調至中性，表示交易環境波動
|三星生物製劑斥資18億美元，全現金收購瑞士多勝肽集團
|SpaceX將「星艦」第13次試飛延後至本周四
|波音指目前專注於提升飛機產量，而非宣布新訂單
|國際足協本屆世界盃為全球GDP貢獻409億美元
《其他消息》
|行政長官與立法會議員本月28日首次舉行對談交流會
|財庫局局長許正宇出訪老撾和馬來西亞，與老撾簽黃金巿場合作諒解備忘錄
|陳茂波稱AI賦能千行百業，沙嶺數據園區2032年提供18萬PFLOPS算力
|水務處指筲箕灣食水供應仍受阻，喉管接駁位置滲漏，目前正搶修，目標中午12時恢復供水
|今屆世界盃為餐飲業帶來5億額外生意進帳，按月生意增6%，酒樓茶餐廳加入直播行列
|新加坡據報擬削減對沖基金稅率以提升金融中心地位，迎戰香港附帶權益實施稅務豁免
|甯漢豪稱研市建局從驗樓環節介入評審，新「招標妥」第四季出台
|信達香港據報考慮發行最多30億元人民幣離岸債券
|中原十大屋苑周末錄4宗成交，連續7個周末錄得單位數
|按證公司進一步擴大現時業界轉介「HKMC退休3寶」網絡
|機場6月客運量按年升7.9%，上半年貨運量增4.1%，再獲全球最佳機場殊榮
|選管會就鄉郊代表選舉活動建議指引作公眾諮詢，諮詢期至8月18日
|大新指美股短線或因美伊衝突消息及科企業績而較波動，上調醫療保健板塊觀點至看好
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