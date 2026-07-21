恒指期貨現貨月份未平倉合約總數141393張，減6513張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為141393張，較前減6513張；若計入其他月份的未平倉合約，總數162264張，減6545張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/07(一)
|141393
|-6513
|162264
|-6545
|17/07(五)
|147906
|15240
|168809
|15490
|16/07(四)
|132666
|-15439
|153319
|-15440
|15/07(三)
|148105
|-826
|168759
|1618
|14/07(二)
|148931
|5800
|167141
|5437
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/07(一)
|47712
|-6432
|64980
|-6289
|17/07(五)
|54144
|8039
|71269
|8358
|16/07(四)
|46105
|-5000
|62911
|-4862
|15/07(三)
|51105
|-966
|67773
|1673
|14/07(二)
|52071
|-254
|66100
|-331
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》
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