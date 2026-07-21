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期貨新聞

21/07/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數215687張，減逾萬五張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為215687張，較前減15867張；若計入其他月份的未平倉合約，總數242373張，減15559張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/07(一)215687-15867242373-15559
17/07(五)2315541382125793215266
16/07(四)217733-11992242666-11147
15/07(三)22972574742538137636
14/07(二)222251-4692246177-4818

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/07(一)127455202143626100
17/07(五)127253-8199143526-6765
16/07(四)135452-2734150291-1937
15/07(三)13818611341522281138
14/07(二)137052741151090402

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》

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