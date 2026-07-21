恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數215687張，減逾萬五張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為215687張，較前減15867張；若計入其他月份的未平倉合約，總數242373張，減15559張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/07(一)
|215687
|-15867
|242373
|-15559
|17/07(五)
|231554
|13821
|257932
|15266
|16/07(四)
|217733
|-11992
|242666
|-11147
|15/07(三)
|229725
|7474
|253813
|7636
|14/07(二)
|222251
|-4692
|246177
|-4818
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/07(一)
|127455
|202
|143626
|100
|17/07(五)
|127253
|-8199
|143526
|-6765
|16/07(四)
|135452
|-2734
|150291
|-1937
|15/07(三)
|138186
|1134
|152228
|1138
|14/07(二)
|137052
|741
|151090
|402
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》
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