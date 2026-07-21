即月期指最後交易價25154升2點，高水22點

即月期指最後交易價25154，升2點，高水22點，暫成交85839張。即月國指期貨最後交易價8365，跌22點，高水4點，暫成交107821張。另外，即月科指期貨最後交易價4821，升64點，高水6點，暫成交176461張。

《經濟通通訊社21日專訊》