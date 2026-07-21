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21/07/2026 17:05

【夜期時段】即月期指最新報25170點，升16點，高水38點

　　即月期指在夜期時段開市報25154點，無升跌，高水22點，最新報25170點，升16點，高水38點，合約成交36張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8364點，跌1點，高水3點，最新報8371點，升6點，高水10點，合約成交14張。
《經濟通通訊社21日專訊》

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21/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數141393張，減6513張

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