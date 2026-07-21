【夜期時段】即月期指最新報25170點，升16點，高水38點

即月期指在夜期時段開市報25154點，無升跌，高水22點，最新報25170點，升16點，高水38點，合約成交36張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8364點，跌1點，高水3點，最新報8371點，升6點，高水10點，合約成交14張。

《經濟通通訊社21日專訊》