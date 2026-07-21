21/07/2026 19:21
《日入而息》中國傳收緊AI模型及晶片出口管制，傳港交所允許初創公司以保密形式遞交上市申請
|中國據報考慮收緊AI模型和芯片出口管制
|路透：中美擬於9月舉行人工智能會談
|傳港交所(00388)將允許初創公司以保密形式遞交上市申請並降低市值門檻
|傳中際旭創擬以每股最高1010元發售，引入貝萊德、高瓴及淡馬錫等基投
|傳智元機械人尋求估值1560億元謀港上市，已引入中信証券為輔導券商
|極佳視界計劃最快今年在香港IPO，估值達30億美元
|中環證券行職員涉挪用公款投資輸1.5億被捕，致富、信誠證券澄清非涉事公司
|騰訊混元發布智能體Hyra-1.0，可遞歸自我改進；騰訊雲將大規模部署國產化算力，布局NPO超級節點
|阿里千問發布Qwen-Image-3.0，支持超長指令複雜圖文生成；螞蟻國際完成約12億美元A輪融資，螞蟻集團、阿里等參與
|小米(01810)據報上調手機出貨目標至1.1億部，增量主要來自低端機型
|倫敦證券交易所推全天候交易，明年上半年推夜盤交易平台；倫敦證券交易所計劃推出LSE 24，每周5天全日24小時交易平台
|外交部表示李強已向新任英揆致就職賀電，願同英方增進交往、開展合作；中國與巴拿馬就延長海運協定達成一政？外交部：加強交流合作符合兩國利益
|本港六月份CPI為2%，低於預期
《即日市況》
|衝擊百天線不果恒指全日反覆，收跌10點報25132，北水恢復淨流入
《深滬股市》
|滬綜指收升1.8%企穩3800，科創50飆逾一成
《美元匯價》
|歐元最新報1.1422/25，日圓最新報162.66/70
《公司資訊》
|極佳視界計劃最快今年在香港IPO，估值達30億美元
|傳港交所(00388)將允許初創公司以保密形式遞交上市申請並降低市值門檻
|信置(00083)合作發展康城海瑅灣II本周六首輪銷售108伙，入場價574.6萬起
|新地(00016)元朗芊御加推60伙，入場單位401.6萬起
|小米(01810)據報上調手機出貨目標至1.1億部，增量主要來自低端機型
|騰訊混元發布智能體Hyra-1.0，可遞歸自我改進；騰訊雲將大規模部署國產化算力，布局NPO超級節點
|阿里千問發布Qwen-Image-3.0，支持超長指令複雜圖文生成；螞蟻國際完成約12億美元A輪融資，螞蟻集團、阿里等參與
|Momenta(06880)獲深圳L4級Robotaxi道路測試許可，將開展實地測試
|香港電訊(06823)調查指67%企業已採用或計劃使用AI，惟近七成表示部署需考慮回報率
|六福集團(00590)新加坡怡豐城VivoCity「六福珠寶」店舖於7月18日開業；馬來西亞雙峰塔陽光廣場「六福珠寶」新店開業
|PayMe by HSBC首季旅遊消費用戶按年增逾兩成，推夏季旅遊優惠；滙豐特選客3個月2.95厘，工銀亞洲高門檻加至3.1厘賺息逾2萬；「恒生銀髮學院」正式啟動，首年惠及逾800名長者
|中銀香港(02388)推出政府資助房屋手機全流程按揭服務，客戶最快可於一個工作天獲取審批結果
|檸萌影視(09857)《一念江南》已於今日開機拍攝
|三一國際(00631)戚建將辭任公司行政總裁，蔣慶彬將接任
|聖諾醫藥(02257)成立外部科學顧問委員會
|福祿控股(02101)宣派特別股息每股0.342元
|商湯(00020)與安秀智算簽署戰略合作協議，共建香港旗艦級AI數據中心
|美蘭空港(00357)控股股東將1.19億股非上市內資股股份質押予中國銀行
|高科橋(09963)收購豪民投資控股全部先決條件已獲達成
|中駿集團控股(01966)境外債務重組計劃最後截止日期延長至10月31日
|澳亞集團(02425)擬購明治蘇州及明治天津，基本購買價3.2億人幣
|易居企業(02048)獲批指示召開計劃債權人會議
|國銀金融租賃(01606)斥逾15億人幣購光伏電站設備，並租回予阜平眾瑞
《中國要聞》
|山西擬定煤炭行業「安全十七條」，取締隱蔽工作面、嚴禁井下工作外包
|交通部將安排220億元支持老舊營運貨車報廢更新；交通運輸部加快推廣「手機+」通行，加快推動機場、高鐵站設租車點
|水利部規劃構建水利遙感衛星應用體系，提升重大應急事件快速監測能力
|新能源汽車維修安全要求國家標準將於8月1日起實施
|國家鐵路局堅持適度超前、不過度超前，全力推進重大工程建設
|國家衛健委今年已向2516萬人發放育兒補貼，申領期限延至今年底
|市監總局開展5方面專項行動，推動平台企業賦能個體戶發展
|網信辦指上半年轉交處置759個假網站同比增150%，仿冒企業佔最多
|北京上半年GDP同比增5.4%，工業增加值增3.4%；上海6月出口同比大增26.8%進口增17.4%，上半年出口規模首破萬億
|人行2530億逆回購利率持平，淨投放165億
|中國據報考慮收緊AI模型和芯片出口管制
|智己汽車回應經銷商經營異常，料本周末可完成訂單及車輛交付
|內地多家銀行上調美元定存利率，最高可達4%
|國家超算互聯網上線Kimi K3模型API調用服務；月之暗面黃震昕否認Kimi K3「蒸餾」，談高定價指SOTA模型應有匹配價格；馬斯克揚言新模型將超越Kimi，月之暗面黃震昕稱希望能掰一掰手腕
|瑞銀指中國AI模型成本為同類美國模型15%至20%，但晶片需求或續升
《寶島快訊》
|台股收升4.2%，報44232.87點
《大國博弈》
|俄羅斯對華免簽延至明年底，中國外交部表示進一步促進交流合作
|李強同泰國總理阿努廷會談，冀推動各領域互利合作
|外交部表示李強已向新任英揆致就職賀電，願同英方增進交往、開展合作
|中國與巴拿馬就延長海運協定達成一政？外交部：加強交流合作符合兩國利益
《國際要聞》
|伊朗媒體表示伊斯蘭革命衛隊在霍爾木茲海峽附近攔截兩艘油輪
|美國司法部懷疑哈佛大學拿中國捐贈，歧視本國學生
|美國總統特朗普簽署行政命令，要求國防承包商梳理關鍵供應鏈以評估
《外圍經濟》
|英國失業率維持4.9%，低於經濟學家預期；倫敦證券交易所推全天候交易，明年上半年推夜盤交易平台；倫敦證券交易所計劃推出LSE 24，每周5天全日24小時交易平台
|首爾KOSPI終結兩連跌，韓日股齊收漲3%以上；韓元延長交易時段成交量激增，股市遭拋售帶動交投升溫
|日本養老基金啟動國內直接投資，向私募股權基金注入200億日圓
|摩根大通戴蒙稱市場低估風險，不會在當前價位買進股票或美國國債
|美法官頒發臨時禁制令，叫停派拉蒙收購華納兄弟
|貝萊德據悉擬發行逾120億美元債券，為Meta數據中心融資
|谷歌研發Frozen v2專用晶片，效能飆10倍破算力樽頸
|高盛指對沖基金以創紀錄速度撤離美國科技股，出現「投降跡象」
《其他消息》
|許正宇訪老撾簽黃金市場合作備忘錄，共建「黃金走廊」對接國際精煉網絡
|HKGAI發布大模型出海戰略，以香港「超級聯繫人」角色架設與世界合作橋樑
|香港銀行向金管局貼現窗借取約4億港元隔夜流動性
|水務署指香港供水系統面對「五高」挑戰，較去年增逾50%預算供修復及更換水管
|商經局正與競委會密切合作，目標推動圍標刑事化
|傳中際旭創擬以每股最高1010元發售，引入貝萊德、高瓴及淡馬錫等基投
|富達指23%亞太區投資者計劃增持加密貨幣及其他數碼資產
|中環證券行男職員涉挪用公司戶口投資輸1.5億被捕，投資經理入職半年未經授權炒股失利
|積金局審慎研究放寬MPF投資港註冊ETF建議；報告指7月上旬榜首榜尾基金回報相差23百分點，港股基金翻身亞洲基金跌
|已故「中國第一慈善家」余彭年家族持有的九龍塘屋地推出市場公開銷售，意向價約12億
|食安中心指Soulgood Bakery鐵觀音巴斯克芝士蛋糕被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，其已按指示停售及棄置相關食品
|何伯認企圖傷妻判囚2個月，官斥因愛成恨不懂自制，寄語修心養性
|彭博指長江中心二期出租率急升至六成，中環甲廈租金半年漲7.3%，寫字樓市場復甦信號明確
|屋宇署5月批出13份建築圖則，發出14份入伙紙
|香港教育城前行政總監鄭弼亮739萬購新世界長沙灣甲廈83永康街低層戶
|本港六月份CPI為2%，低於預期
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