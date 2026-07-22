恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數258242張減6630張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為258242張，較前減6630張；若計入其他月份的未平倉合約，總數339328張，減5628張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/07(二)
|258242
|-6630
|339328
|-5628
|20/07(一)
|264872
|-26845
|344956
|-26173
|17/07(五)
|291717
|20701
|371129
|21875
|16/07(四)
|271016
|-9039
|349254
|-5971
|15/07(三)
|280055
|-3195
|355225
|-2028
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/07(二)
|97505
|-1052
|162494
|-385
|20/07(一)
|98557
|-14556
|162879
|-14084
|17/07(五)
|113113
|-2316
|176963
|-359
|16/07(四)
|115429
|-3176
|177322
|-768
|15/07(三)
|118605
|1931
|178090
|3666
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》
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