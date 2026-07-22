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期貨新聞

22/07/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數258242張減6630張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為258242張，較前減6630張；若計入其他月份的未平倉合約，總數339328張，減5628張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/07(二)258242-6630339328-5628
20/07(一)264872-26845344956-26173
17/07(五)2917172070137112921875
16/07(四)271016-9039349254-5971
15/07(三)280055-3195355225-2028

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/07(二)97505-1052162494-385
20/07(一)98557-14556162879-14084
17/07(五)113113-2316176963-359
16/07(四)115429-3176177322-768
15/07(三)11860519311780903666

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》

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