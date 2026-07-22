恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數212999張減2688張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為212999張，較前減2688張；若計入其他月份的未平倉合約，總數243640張，增1267張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/07(二)
|212999
|-2688
|243640
|1267
|20/07(一)
|215687
|-15867
|242373
|-15559
|17/07(五)
|231554
|13821
|257932
|15266
|16/07(四)
|217733
|-11992
|242666
|-11147
|15/07(三)
|229725
|7474
|253813
|7636
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/07(二)
|129169
|1714
|146335
|2709
|20/07(一)
|127455
|202
|143626
|100
|17/07(五)
|127253
|-8199
|143526
|-6765
|16/07(四)
|135452
|-2734
|150291
|-1937
|15/07(三)
|138186
|1134
|152228
|1138
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》
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