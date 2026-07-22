即月期指最後交易價24916跌238點，高水23點

即月期指最後交易價24916，跌238點，高水23點，暫成交93982張。即月國指期貨最後交易價8256，跌109點，高水5點，暫成交108373張。另外，即月科指期貨最後交易價4678，跌143點，高水10點，暫成交191595張。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】宏福苑火災獨立調查委員會完成最後一輪聽證會，杜淦堃表示，政府應對宏福苑火災負一定責任，你是否認同？ ► 立即投票
22/07/2026 16:31
即月期指最後交易價24916，跌238點，高水23點，暫成交93982張。即月國指期貨最後交易價8256，跌109點，高水5點，暫成交108373張。另外，即月科指期貨最後交易價4678，跌143點，高水10點，暫成交191595張。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】宏福苑火災獨立調查委員會完成最後一輪聽證會，杜淦堃表示，政府應對宏福苑火災負一定責任，你是否認同？ ► 立即投票
上一篇新聞︰22/07/2026 16:46 即月期指最後交易價24916跌238點，成交94155張
下一篇新聞︰22/07/2026 15:06 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7521.75跌24點
22/07/2026 17:05 【夜期時段】即月期指最新報24968點，升52點，高水75點
22/07/2026 09:15 期指低開150點報25004，國指期貨跌53點報8312
22/07/2026 09:10 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7540.25跌5.5點
22/07/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數136676張，減4717張
22/07/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數212999張減2688張
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N