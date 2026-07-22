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期貨新聞

22/07/2026 16:31

即月期指最後交易價24916跌238點，高水23點

　　即月期指最後交易價24916，跌238點，高水23點，暫成交93982張。即月國指期貨最後交易價8256，跌109點，高水5點，暫成交108373張。另外，即月科指期貨最後交易價4678，跌143點，高水10點，暫成交191595張。
《經濟通通訊社22日專訊》

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22/07/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數212999張減2688張

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